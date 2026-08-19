El Racing de Ferrol vuelve a unirse al precio unificado para la afición visitante

La afición del Racing sigue a su equipo fielmente Jorge Meis

El Racing de Ferrol sigue apostando por facilitar el acceso al estadio de todas las aficiones. De nuevo, la casa verde se ha unido a un grupo de entidades que para la presente campaña contarán con un precio unificado para la entrada de las personas que se desplacen a apoyar al equipo visitante.

Una iniciativa de la que formaron parte el pasado año, en esa ocasión con un número de dieciséis clubes en esta lista. Ahora, son 19 las entidades que han apostado por un precio unificado, que no subirá respecto a la temporada anterior, manteniéndose en quince euros.

Con esta medida, tanto el Racing como las otras formaciones quieren “favorecer a asistencia de afeccionados visitantes, facilitar os desprazamentos, fomentar un entorno de respecto e deportividade e promover o apoio mutuo entre afeccionados de distintos equipos”, señalan desde la casa verde.

Una medida en la que también estarán el Cacereño, AD Mérida, CD Coria, CD Extremadura, CD Mirandés, Arenas Club, Athletic Club B, Barakaldo, Real Unión Irun, CD Lugo, Deportivo Fabril, Pontevedra, Ourense, Real Avilés Industrial, Cultural Leonesa, Unionista de Salamanca, Zamora y UD Logronés.

Es decir sólo la Ponferradina no figura en esta lista en lo que al grupo 1 de competición de Primera RFEF se refiere. Un precio único que se aplicará durante toda la campaña que comenzará la próxima semana, si bien en esta iniciativa no estarán incluidos los posibles encuentros ni de promoción ni de Copa del Rey.