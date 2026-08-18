Racing de Ferrol, diez días y varias incógnitas

Currás, entrenador de porteros, marcando un ejercicio Emilio Cortizas

Diez días. Esa redonda cifra es la que a día de hoy le resta al Racing de Ferrol para iniciar una nueva e ilusionante campaña en Primera RFEF. El próximo sábado 29 de agosto, la formación ahora dirigida por el madrileño Javi Vázquez estrenará liga e indumentaria, si bien lo hará lejos de casa, de una A Malata “en construcción”, con el Arenas de Getxo como adversario. Unos trabajos en el estadio ferrolano que podrán continuar sin tener que reubicar a su masa social y afición hasta mediados de septiembre, concretamente cuando reciba a otra formación vasca, el Real Unión de Irun.

Una cuenta atrás en la que la casa verde todavía tiene tiempo de rellenar algunos de los huecos que le quedan para comenzar la competición. Una de las incógnitas a despejar en estos días es, sin duda, la llegada de otro referente ofensivo para que el grupo de Vázquez cuente con más mordiente. Un nombre que acompañará a los ya conocidos de Roberto Arroyo, Unai Ropero y Raúl Alcaina y que asimismo servirá para completar una plantilla verde que ahora mismo cuenta con 23 nombres en su lista –diez del pasado año, y trece recién llegados a la familia racinguista–.

La segunda de las incógnitas a despejar es el aspecto que lucirá la nueva tercera equipación del conjunto ferrolano. Con la primera y la segunda con un claro regreso a los orígenes y con el Camiño Inglés como vinculación, este también lo será en el que será el último de los uniformes que dará a conocer la entidad de A Malata, que sigue tirando de identidad y raíces para sus equipaciones como no podía ser de otra manera. Con la primera manteniendo el verde predominante, la segunda coloca en segundo plano este color, compenetrándose a la perfección con el blanco protagonista. Así que, teniendo en cuenta esta cuenta atrás para el inicio de la liga, desvelar la tercera también lo es.

Otro de los puntos a conocer, y asimismo todavía en proceso, será el de conocer con cuántos nombres asociados contará el Racing para esta nueva campaña en Primera RFEF. Un proceso de nuevas altas que comenzó el pasado día 10 y que ya en esa misma pasada se superó la redonda cifra de 7.000 personas con carnet racinguista.

Con este proceso abierto hasta que se completen las 9.000 localidades disponibles, queda tiempo para saber con qué número comenzará la entidad local la competición liguera y, especialmente, de cara a ese citado estreno frente al Real Unión. Diez días todavía con mucho por saber y dar a conocer en la casa verde.