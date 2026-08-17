El Racing de Ferrol repasa los cambios en la normativa

Imagen de la charla telemática del Racing con los árbitros RCF

Los primeros partidos de pretemporada ya han servido para conocer algunas de las novedades reglamentarias que va a haber esta temporada, pero para conocerlas más al detalle el primer equipo y el cuerpo técnico del Racing participaron en una charla telemática, impartida por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF. En ella se explicaron las novedades reglamentarias que va a haber de cara a la temporada 26/27 y que afecta a varios puntos.

Los cambios, en tan solo diez segundos

Diez segundos desde que se muestra el cartel de sustitución es el plazo que tiene el futbolista que va a ser cambiado –salvo que no sea posible por seguridad, protección o lesión– para abandonar el terreno de juego. Si no lo hace, además de dejar igualmente el terreno de juego, el sustituto no podrá entrar en el campo hasta la primera interrupción después de que haya pasado un minuto de tiempo real. El sustituido solo será amonestado si retrasa de manera excesiva la reanudación del juego más allá de los segundos estipulados. Los porteros deben ser cambiados por la línea de meta.

Penalización en caso de demora al sacar

En caso de que un equipo retrase de manera deliberada un saque de banda o de meta, el árbitro hará sonar el silbato para que el lanzamiento se haga e iniciará una cuenta atrás de cinco segundos. Si el lanzamiento no se efectúa, el saque de banda cambiará de equipo, mientras que el de meta se tranformará en un córner para la escuadra contraria.

Un minuto fuera del campo tras lesión

Después de que un jugador lesionado sea atendido en el terreno de juego, el futbolista deberá abandonar el campo, y permanecer fuera de él, durante un minuto –las excepciones a esta norma son si el jugador indica que no requiere atención o si sale voluntariamente del campo o en una interrupción del partido–. En caso de que la lesión sea de un guardameta, el cuerpo técnico de la escuadra que sufre la lesión tendrá que designar a un futbolista para que salga del campo.

Los futbolistas, atentos a las explicaciones RCF

Balón en juego tras un toque con el pie

En el momento que cualquier integrante del equipo defensor patee la pelota, estando esta inmóvil dentro del área pequeño, se considera que el saque de meta ya se ha realizado correctamente. Así que si el cancerbero es el que toca el esférico y un compañero o hace deliberadamente con mano o brazo dentro del área, la acción será indicada como penalti.

Pelota a tierra en el punto donde se paró

Partiendo de la base de que el balón se dejará caer para el equipo que habría tenido la posesión en caso de que el juego no se hubiera detenido (salvo que la acción se produzca en el área, en cuyo caso la pelota iría al portero), en caso de que se produzca alguna interrupción, el balón se dejará caer en el punto en el que estaba cuando la acción fue interrumpida, incluido cuando la acción supone el toque con un interegrantes de la escuadra arbitral o cualquier otro agente externo.

Otros aspectos a tener muy en cuenta

A pesar de que los accesorios peligrosos siguen estando prohibidos, ahora los que no lo sean se podrán llevar siempre y cuando vayan recubiertos de forma segura y firme. Mientras, si en el lanzamiento de un penalti hay un doble toque accidental en el disparo de un penalti, este se repetirá si entra dentro de la portería contraria, mientras que si no se cuela en la portería se convertirá en un tiro libre directo.