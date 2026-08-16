El Racing de Ferrol, plata virtual en el porcentaje de masa social y población

La afición, durante el encuentro en O Pote Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol inicia una nueva semana para seguir sumando apoyos. La entidad verde cerró sus primeras siete jornadas de nuevas altas superando la barrera de los 7.000 nombres que llenarán una remodelada A Malata en una campaña cada vez más cercana. Concretamente eran 7.012 las personas que ya cuentan con su carnet verde, como anunció el club de la ciudad naval.

Unos guarismos buenos para la entidad presidida por Manuel Ansede y que la mantienen en el camino de romper la barrera de los 8.000 del pasado año –8.545– en un ejercicio en el que, cabe recordar, las obras en el campo ferrolano condicionarán asimismo su aforo, que será en este ejercicio de transición de unos nueve mil asientos.

Extremadura gana

Superar este número siete supone que el Racing de Ferrol se coloque como segundo en esa virtual tabla en la que se calcula el número de abonados por mil habitantes.

Así, si se tiene en cuenta la población de la ciudad naval y la masa social actual de la casa verde, son casi 109 personas –108.94– de cada mil que muestran su compromiso con el club de A Malata. Unas cifras en la que el CD Extremadura gana, con 115,65 nombres por millar.

Si en estos cálculos se añade Narón –el segundo concello de la comarca que el pasado año tenía un mayor número de masa social racinguista–, estos guarismos verdes bajan un tanto, hasta 66,57 personas por mil habitantes como asociados, situando así a la casa verde todavía en el “top 10”, concretamente en el séptimo lugar. Y todavía queda mucho verde por delante para cosechar.