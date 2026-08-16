El Racing de Ferrol disfruta de su periodo más largo sin amistosos en precampaña

Partido entre el Racing de Ferrol y Bergantiños Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol vive estos días su parón más largo en este calendario de encuentros amistosos. Una pretemporada que los de Javi Vázquez comenzaron hace un mes y cuyo primer enfrentamiento llegó el pasado 1 de agosto con la victoria de los verdes en su visita al Villalonga.

De hecho, este es el único triunfo hasta la fecha de los ferrolanos, a los que dos tandas de penaltis han privado de una precampaña mucho más dulce, amargándole en estos lanzamientos de penas máximas tanto el Real Madrid Castilla como el Real Avilés Industrial. Ahora, el grupo de la ciudad naval tiene hasta el viernes 21 de agosto tanto para perfeccionar estos tiros como otras de las cosas a pulir por el grupo de Vázquez.

Un parón de siete días más que necesario, ya que a ese encuentro que se disputará en el mugardés campo de A Pedreira ante el Coruxo, le seguira al día siguiente, y también a las siete y media, su último partido amistoso, con el Somozas como rival.