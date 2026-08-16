Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol disfruta de su periodo más largo sin amistosos en precampaña

Los de Javi Vázquez vuelven al terreno de juego el viernes 21 en A Pedreira ante el Coruxo

Redacción Ferrol
16/08/2026 13:39
O Pote partido entre el Racing del Ferrol y el Bergantiños
Partido entre el Racing de Ferrol y Bergantiños
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Racing de Ferrol vive estos días su parón más largo en este calendario de encuentros amistosos. Una pretemporada que los de Javi Vázquez comenzaron hace un mes y cuyo primer enfrentamiento llegó el pasado 1 de agosto con la victoria de los verdes en su visita al Villalonga.

De hecho, este es el único triunfo hasta la fecha de los ferrolanos, a los que dos tandas de penaltis han privado de una precampaña mucho más dulce, amargándole en estos lanzamientos de penas máximas tanto el Real Madrid Castilla como el Real Avilés Industrial. Ahora, el grupo de la ciudad naval tiene hasta el viernes 21 de agosto tanto para perfeccionar estos tiros como otras de las cosas a pulir por el grupo de Vázquez.

Un parón de siete días más que necesario, ya que a ese encuentro que se disputará en el mugardés campo de A Pedreira ante el Coruxo, le seguira al día siguiente, y también a las siete y media, su último partido amistoso, con el Somozas como rival.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620