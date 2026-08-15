Álex González, otro regreso para el Racing de Ferrol

González, a la derecha, en el primer entrenamiento del Racing de Ferrol Emilio Cortizas

Con las aguas del océano racinguista como lugar soñado para desembocar, los “alevines” siguen llegando a ese afluente en el que desde esta temporada se ha convertido la UD Somozas. Y en esta ocasión regresa a casa otro canterano que, al igual que otros nombres, hizo las maletas para dar el salto y contar con minutos en otros terrenos de juego. El ferrolano Álex González Bermejo –2004–, que estaba realizando la pretemporada con el primer conjunto de la ciudad naval, es ya jugador de pleno derecho de la casa verde.

En este caso, el lateral zurdo llega para aportar su fútbol al conjunto de Stili y asimismo poder seguir trabajando con la primera plantilla racinguista. González llega procedente del filial del Real Zaragoza –que ahora milita asimismo en Primera RFEF–, el Deportivo Aragón, en el que formó en unas últimas dos temporadas en las que las lesiones le impidió demostrar un potencial que se espera brille primero en el Manuel Candocia y, quizás, también en A Malata.

Otro retornado

Con pasado en la cantera racinguista así como en la del Deportivo de A Coruña y en el Celta –el ferrolano recaló en el grupo maño procedente del Gran Peña–, en estas últimas semanas ha demostrado estar de nuevo en el buen camino, abriéndole así las puertas de la casa verde. “Lateral izquierdo de perfil ofensivo, destaca por su capacidad para incorporarse al ataque y ofrecer profundidad desde la banda, al tiempo que cuenta con recorrido para seguir creciendo en el aspecto competitivo”, apuntan desde el club de la ciudad naval.

González llega para aportar su frescura de juventud y asimismo la experiencia de importantes canteras con la veteranía que eso aporta a pesar de su edad. El ferrolano se une así a otro retornado, el pontés David Carballo, asimismo un regreso para tener cerca a otro canterano, en su caso ya con experiencia en el primer equipo y al pontevedrés Lucas Camba.