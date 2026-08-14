Vicente Esquerdo, jugador del Racing de Ferrol: “Estoy contento por el gol y los 20 minutos, pero me quedé con ganas de más”

Vicente Esquerdo tuvo que realizar trabajo de readaptación cuando empezó la pretemporada Emilio Cortizas

Llegar y besar el santo. Así se puede describir el debut de Vicente Esquerdo como jugador del Racing de Ferrol. El centrocampista, que llegó con un problema físico que le impidió ejercitarse durante buena parte de la pretemporada, se estrenó con la camiseta verde en el Trofeo Emma Cuerva de la mejor manera posible, logrando un gol, que aunque luego no sirvió para que su equipo ganase, le dio esa seguridad y confianza de saber que está plenamente recuperado.

Sobre esta situación, el centrocampista aseguró que “estoy muy contento por el gol y por esos 20 minutos. Tenía muchas ganas de jugar, porque venía de una lesión que se iba a alargar, y al final no ha sido así”. De igual manera, explicó que ese tiempo que estuvo en el terreno de juego “estaba pactado desde antes de jugar, pero me quedé con ganas porque no quería salirme. Aunque también es cierto que me falta para estar al cien por cien y notaba las piernas muy cansadas porque sólo llevo cinco entrenamientos con el equipo. Aun así, espero que la semana que viene me pueda quedar con mejor sabor de boca”.

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De hecho, en ese ratito que jugó dio muestras de sus cualidades, con llegadas desde segunda línea y disparos lejanos. En este sentido apuntó que “voy a aportar mucho trabajo en defensa. Además, creo que en ataque puedo llegar más al área en las segundas jugadas o tirar desde fuera si los equipos se encierran. Tanto los compañeros como el club me transmitieron mucha confianza y lo quiero demostrar en el campo”.

Asimismo, Esquerdo hizo un pequeño balance de la pretemporada, en la que el Racing sumó una victoria y tres empates –dos de ellos acabaron en derrota en la tanda de penaltis–. Sobre esto comentó que “es pretemporada y estos son ensayos, aunque escuece ya un poquito el que se resista. Esto nos tiene que servir para aprender y para ver que lo que estamos trabajando durante la semana se lleva a cabo el fin de semana. Luego, afortunadamente, en la liga no hay tandas de penaltis, entonces no nos tenemos que preocupar por estas dos derrotas”, zanjó.