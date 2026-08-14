Sekou Djanbou completa el centro del campo del Racing de Ferrol

Sekou Djanbou ya posa con la camiseta del Racing RCF

El Racing de Ferrol continúa perfilando su plantilla para esta nueva temporada en Primera Federación. En esta ocasión, el club de la ciudad naval anunció la incorporación de Sekou Djanbou (Mali, 2004), un futbolista que llega procedente del Real Murcia, que se reserva un porcentaje para futuras operaciones, y que apuntilla así un mediocampo verde que quedará formado por Fabio González, Jesús Bernal, Vicente Esquerdo y el jugador de Mali. De hecho, el nuevo futbolista verde ya vio como se las gastan sus compañeros, puesto que acudió al encuentro que se disputó con motivo del Trofeo Emma Cuervo.

A pesar de su juventud, apenas tiene 21 años por lo que ocupará ficha sub 23, ya acumula 26 partidos, 18 de ellos como titular, y 1.534 minutos en la Primera Federación, categoría con la que militó en el Real Murcia. Precisamente, el equipo murciano fue su última etapa de una carrera que empezó en Burkina Faso, ya que militó en el Rahimo FC y en el Burkina Faso Onze, antes de marcharse al Élite Falcons de Emiratos Árabes Unidos.

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Su buen rendimiento en este último club atrajo la atención del Leganés, que lo incorporó a su conjunto juvenil, antes de subirlo al filial, con el que disputó 29 encuentros en Tercera Federación. Tras acabar su periplo en el cuadro pepinero, emprendió una nueva aventura y se marchó al MFK Vyškov, que juega en la Segunda División checa. Allí tuvo un papel destacado, ya que fue una parte importante para que subiesen a la máxima categoría. De ahí, regresó a España por medio del Murcia, antes de recalar en la ciudad naval donde espera seguir con su evolución. Asimismo, Djanbou, que cuenta con la doble nacionalidad maliense y burkinesa, fue internacional en las categorías inferiores de este último país.

En cuanto a su forma de jugar, en el Racing destacaron que se trata de "un centrocampista de perfil defensivo, con un marcado componente físico y capacidad para competir en los duelos. Su intensidad y su fortaleza le permiten desenvolverse también como defensa central, una polivalencia que amplía sus posibilidades dentro del equipo". De igual manera, añadieron que "con su incorporación nos aportará un perfil físico que ayudará al equipo".