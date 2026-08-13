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Racing de Ferrol

Sekou Djanbou se deja ver en el Pepe Barrera

El fichaje del futbolista africano será oficial en las próximas horas

Iago Couce
Iago Couce
13/08/2026 20:02
Sekou Djanbou ya se vistió con los colores del Racing
Sekou Djanbou ya se vistió con los colores del Racing
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El futbolista Sekou Djanbou estuvo presente en el Pepe Barrera, integrado en el que será su nuevo equipo, que jugó el Trofeo Emma Cuervo. En este estadio lucense pudo comprobar de primera mano la exigencia que le va a pedir su nuevo entrenador Javi Vázquez. 

Antes del encuentro, ya se pudo ver al centrocampista africano charlando con sus nuevos compañeros, pues en las próximas horas, si nada se tuerce, se anunciará de manera oficial su fichaje.

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