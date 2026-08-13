Racing de Ferrol
Sekou Djanbou se deja ver en el Pepe Barrera
El fichaje del futbolista africano será oficial en las próximas horas
El futbolista Sekou Djanbou estuvo presente en el Pepe Barrera, integrado en el que será su nuevo equipo, que jugó el Trofeo Emma Cuervo. En este estadio lucense pudo comprobar de primera mano la exigencia que le va a pedir su nuevo entrenador Javi Vázquez.
Antes del encuentro, ya se pudo ver al centrocampista africano charlando con sus nuevos compañeros, pues en las próximas horas, si nada se tuerce, se anunciará de manera oficial su fichaje.