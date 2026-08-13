Sekou Djanbou se deja ver en el Pepe Barrera

Sekou Djanbou ya se vistió con los colores del Racing Cedida

El futbolista Sekou Djanbou estuvo presente en el Pepe Barrera, integrado en el que será su nuevo equipo, que jugó el Trofeo Emma Cuervo. En este estadio lucense pudo comprobar de primera mano la exigencia que le va a pedir su nuevo entrenador Javi Vázquez.

Antes del encuentro, ya se pudo ver al centrocampista africano charlando con sus nuevos compañeros, pues en las próximas horas, si nada se tuerce, se anunciará de manera oficial su fichaje.