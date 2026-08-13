El Racing de Ferrol se enfrenta contra otro rival de su categoría

Imagen del encuentro que disputó el Racing en O Pote Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol afronta una nueva prueba, un nuevo test en el que tendrá que mostrar que todas las cosas buenas mostradas anteriormente tienen su continuidad y que los errores exhibidos ya han sido solucionados. Y es que como ocurrió la semana pasada, el conjunto de la ciudad naval se enfrenta al Real Avilés Industrial, un rival de su misma categoría, en el histórico Trofeo Emma Cuervo (19.00 horas, Pepe Barrera).

Este encuentro, quizá, sea el que tenga mayor relevancia de los tres que ya disputó y de los dos que le quedan por jugar, pues se medirá a un conjunto con el que comparte grupo en Primera Federación y puede ayudar a establecer en qué condiciones se encuentra tanto el propio Racing como el cuadro asturiano.

Por ello, tanto Javi Vázquez como su plantilla, aunque son conscientes de que esto todavía es pretemporada, no quieren dejar pasar una oportunidad de aprender lo máximo posible de uno de sus rivales y sumar otra victoria. Lo mismo buscará hacer un Real Avilés que llega con muchos más encuentros disputados en sus piernas. Concretamente, el grupo dirigido por Yago Iglesias ya jugó cinco partidos, obteniendo resultados diversos.

Así, comenzó su preparación con un duelo frente al Real Oviedo Vetusta con un empate sin goles, donde exhibieron su falta de puntería. Esta se replicó en el choque contra el Marino Luanco, ante el que cayó por 1-0, después de marrar varias ocasiones claras. No fue hasta el tercer enfrentamiento, el que disputó ante la Ponferradina, que marcó su primer tanto, obra de Natalio. Con todo, no sirvió para que el Avilés sumase su primer triunfo.

De igual manera, tampoco ayudó la diana que logró Brais Abelenda ante la Cultural Leonesa, puesto que el exracinguista Antón Escobar se encargó de igualar el duelo. Su última prueba fue ante el Rayo Cantabria, contra el que perdió por 2-1, después de un choque en el que no estuvo fino de todo. Esos errores que cometieron en esos amistosos serán los que intente aprovechar el Racing para seguir con su buena línea.