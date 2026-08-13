La maldición de los penaltis vuelve a frustrar al Racing de Ferrol (3-4)

Endika Buján tuvo la ocasión más clara de la segunda parte RCF

Nuevamente los penaltis privan al Racing de Ferrol de sumar otra victoria en pretemporada. En esta ocasión, los fallos de Alcaina y Jesús Bernal propiciaron que el Real Avilés Industrial se hiciese con el LXXV Emma Cuervo (1-1, 3-4), disputado en Ribadeo.

Como fue habitual en los otros tres partidos amistosos, Javi Vázquez volvió a darle una vuelta de tuerca al once inicial. En esta ocasión introdujo dos novedades que alegraron mucho al racinguismo. La primera fue la titularidad de un Álvaro Ramón que estaba tocado, y la segunda el estreno de un Vicente Esquerdo que ya superó sus dolencias. En cambio, no pudo contar con Unai Ropero que sintió unas molestias en el entrenamiento previo a este duelo.

Sin embargo, ese planteamiento y esas entradas no sorprendieron ni a Yago Iglesias ni a un Real Avilés Industrial que arriesgó desde el inicio con una defensa adelantada, que le ocasionó más de un disgusto, como en un balón largo para Arroyo, que no llegó por poco, y otro para un Álvaro Ramón que fue sorprendido por Álvaro Ratón, que envió el balón fuera de banda.

Con todo, esos dos avisos fueron suficientes para un Racing que en la tercera ocasión que tuvo, perforó la meta rival gracias a un gran disparo raso desde la frontal de un Esquerdo que no pudo debutar de mejor manera. Apenas iban ocho minutos, pero el conjunto de Javi Vázquez estaba muy bien plantado en el Pepe Barrera.

Pero, obviamente, su rival, lejos de lamentarse por la diana encajada, buscó subir un poco las líneas y tener un más el balón. Así, con un poco de calma, tuvo su mejor ocasión con un disparo lejano de Samu Mayo, que obligó a Lucas a sacar una mano prodigiosa abajo. Sin embargo, esa acción tuvo un coste grande, pues el meta se lastimó el hombro. Por suerte para él y para sus compañeros pudo seguir, al menos durante un rato. No obstante, eso cambió la dinámica del encuentro y fue el Avilés quién empezó a llegar más, pero sin poner en aprietos a la defensa racinguista.

Aun así, para darle más frescura al equipo, Javi Vázquez cambió a sus dos mediocentros titulares, Fabio y Esquerdo, para introducir a Bernal y Joel Tenreiro. El plan del madrileño era tapar esas vías que se habían generado. Y su corrección no pudo ser mejor, puesto que el cuadro asturiano perdió ese elemento sorpresa que había encontrado.

Por contra, fue su equipo el que volvió a activarse arriba y a punto estuvo de marcar el segundo, pero el disparo de Migue Leal se marchó fuera por muy poco para lamento de una grada que estaba teñida de verde. Además, el lateral, en el otro lado, salvó un gol cantado de Brais Abelenda. Eso le hizo crecer más a su equipo.

Sin embargo, tras una acción sin aparente peligro, Monjonell, que no se dio cuenta de que un compañero había sacado una falta, cogió el balón con las manos dentro del área y el colegiado pitó penalti a pesar de las protestas de todos. No obstante, éste no cambió su decisión. Santamaría asumió la responsabilidad y aunque Lucas le adivinó la intención, puso el 1-1 con el que este partido se fue al descanso.

Pérdida de ritmo

Tras un paso por los vestuarios, muy necesario para ambos equipos, salieron a la segunda mitad un poco más rácanos en tema de esfuerzos. Aun así, el Racing estuvo un puntito más intenso fruto de esos nuevos cambios que realizó Javi Vázquez. De hecho, ese puntito de más que tenían los suyos bastó para recuperar el dominio del encuentro y avisar de su peligro, como hizo Endika que, tras una gran jugada individual, estuvo a punto de marcar, pero Ratón lo evitó con una gran intervención.

El conjunto verde subió otro peldaño más en materia de intensidad y empezó a llegar con más continuidad, mientras que el Avilés, que también cambió prácticamente a todo su equipo, no era capaz de contrarrestar ese ímpetu, pero si frustrar los distintos intentos racinguistas para romper la igualada.

Cuando faltaban menos de quince minutos se produjeron los debuts de David Castro y de un Raúl Alcaina que entró sobrerrevolucionado y en su primera acción ya vio la amarilla. Con estas dos entradas, el técnico verde buscó más frescura tanto en ataque como en defensa y así hacer un último esfuerzo con el que ganar el partido antes de llegar a la tanda de penaltis. Pero ni con esas, pues el Emma Cuervo se decidió desde los once metros y en esa tesitura la fortuna volvió a darle la espalda al Racing en obra de fallos de Alcaina y Jesús Bernal.