Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Es una prueba de lo que nos vamos a encontrar este año"

Javi Vázquez, durante un entrenamiento con el Racing Emilio Cortizas

A pesar del error infantil de Monjonell y de volver a perder en la tanda de penaltis, el preparador del Racing de Ferrol se mostró satisfecho con los suyos, ya que “sólo es un partido de pretemporada en el que hicimos muchos cambios pensando en situaciones distintas que nos van a ayudar a llegar de la mejor manera a la primera jornada”, indicó al tiempo que añadió que “evidentemente duele perder porque a mi me gusta ganar todos los partidos. Siento que era un partido que teníamos controlado y le regalamos un gol al rival”.

Con todo, señaló que “lo bueno es que es pretemporada y ahora el resultado no es importante. Ha habido una serie de cambios en el reglamento y todavía no estamos al día. El lunes tendremos la charla con los árbitros y ya irá todo mejor”. Asimismo, el entrenador ahondó más en el devenir del partido, asegurando que "en la primera parte sí que es cierto que dominamos más en todas las fases del juego y creo que merecimos irnos por delante. En la segunda ellos han tenido más posesión, pero nosotros hemos defendido muy bien, porque hubo ocasiones claras de ellos. Esta es una prueba de lo que nos vamos a encontrar durante todo el año”.

Sobre el debut de Esquerdo, Javi Vázquez explicó que “ya habíamos hablando de que iba a jugar sólo veinte minutos para que así vaya cogiendo ritmo competitivo sin forzar la máquina. Pasó lo mismo con Alcaina y con David Castro. Queríamos que entraran para coger la forma física”. De igual manera, habló sobre la alta participación del canterano Joel Tenreiro, del que destacó “tanto él como todos los chavales están compitiendo muy bien y demostrando que pueden estar con nosotros. Hoy, con cinco jugadores del filial y del juvenil, el equipo mantuvo el nivel y eso hay que valorarlo”.

Por último, sobre la afición comentó que “mola mucho ver al racinguismo. Me genera mucha ilusión ese sentimiento de pertenencia. Ahora tenemos la responsabilidad de dignificar el escudo”, zanjó.