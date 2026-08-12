La retirada de la cubierta de A Malata avanza a buen ritmo

Operarios trabajando en la retirada de la cubierta y de la megafonía de A Malata I.C.

A pesar del retraso con el que se iniciaron las obras y después del accidente que tuvo una grúa dentro del estadio, las obras de retirada de la cubierta en A Malata avanzan a buen ritmo. Y es que en los últimos días ya se finalizó la extracción de todas las planchas de Preferencia y Fondo Norte, además de ya haber retirado un cuarto de las correspondientes a Tribuna.

Esto, sin duda, son buenas noticias para todo el racinguismo, pues parece que de momento se están cumpliendo los plazos previstos para este proceso. Con todo, al contrario de lo que se esperaba, primero se va a proceder a la retirada total de la cubierta antes de situar la nueva, que además de ser de color verde, tendrá unas dimensiones 181,75x121 metros, dejando un hueco interior de 134x73,6 metros. Así que es probable que durante los meses de competición hasta diciembre, fecha límite para rematar el proyecto, la afición del Racing tenga que lidiar con los problemas derivados de la falta del voladizo en las distintas gradas. Con todo, el club, conforme avancen estas operaciones, va a ir reubicando momentáneamente a la masa social de las zonas afectadas para que puedan disfrutar de su equipo de la mejor manera posible.

De igual manera, también se están acometiendo otras tareas dentro del estadio. En concreto, los operarios retiraron todos los altavoces y aparatos relacionados con la megafonía. Es probable que cambien todo el sistema para adecuarlo a los tiempos que corren y que así no haya tantos problemas como ocurrió anteriormente, pues la calidad del sonido que emitían dejaba mucho que desear. Esto continuaría la línea iniciada el año pasado cuando se instalaron 27 proyectores en cada una de las torretas y otros 120 repartidos en la cubierta del estadio debido a que las luces no alcanzaban los valores mínimos suficientes requeridos por La Liga, lo que provocó numerosas multas al Racing.

Así, también se estrenaron los nuevos marcadores, que estuvieron ubicados en la grada de Fondo Norte (hacia Preferencia) y en Tribuna (colindante con el Fondo Sur). Si todo va bien, estos aparatos irán incrustados en el nuevo voladizo, siempre que el peso lo permita, en sustitución de los viejos que ya fueron retirados hace más de una semana.

Sin duda, el objetivo del club y del Concello de Ferrol es que A Malata sea un estadio digno del fútbol profesional y que todos los implicados, tanto la afición como los clubes, puedan disfrutar al máximo durante los partidos que se jueguen en él. Eso complementaría la joya de la corona del proyecto del club, que es una ciudad deportiva que, aunque también sufrió muchos retrasos, sigue avanzando para tener cuanto antes ese primer campo de entrenamiento listo.