Endika Buján: "El Racing de Ferrol es una opción muy bonita para dar el salto al fútbol profesional"

Álex Vázquez y Endika Buján posan en el césped de A Malata I.C.

Con descaro, desparpajo y un sonrisa de oreja a oreja, así se presentó, tanto en el terreno de juego como en la sala de prensa, un Endika Buján que llega “con mucha ilusión, porque es la primera vez que salgo fuera de casa, pero también con nervios por estar en un club tan grande como el Racing. Estuvo muchos años en Segunda, y aunque los dos últimos no estuvo, espero que volvamos. He venido aquí a demostrar a la afición, al míster y al cuerpo técnico que puedo jugar y hacerlo bien”, apuntó.

El futbolista de Barakaldo, desde el inicio, tuvo muy claro que quería recalar en el conjunto de la ciudad naval. Y es que “desde la primera llamada con Álex Vázquez y Javi Vázquez, ya llegamos a un acuerdo. Lo comenté con mi representante y dijimos que era una opción muy bonita para poder dar el salto después al fútbol profesional también. Si es de la mano del Racing, mucho mejor. Pero, sin duda, las ganas que me transmitió el míster para conseguir juntos ese ascenso también fueron muy importantes”.

Sin duda, el cambio al equipo verde es muy grande, sobre todo en el tema del vestuario, puesto que tanto en el Barakaldo como en el Bilbao Athletic “eran chavales de más o menos mi edad y ahora también hay veteranos que te van a poner las pilas. Estoy con gente mayor que yo y eso me está ayudando mucho, porque salir fuera de casa no es fácil”, indicó. En este sentido, explicó que se encontró “un vestuario muy cercano y muy bueno. Si tuviese que destacar a alguien sería a Jesús (Bernal) y a Dani (Ojeda), que llegan de estar muchos años en Segunda y ahora bajan aquí y nos ayudan mucho a los jóvenes en el día a día. Están pendientes de nosotros, nos ayudan a mejorar y nos ponen las pilas cuando toca hacerlo”.

De hecho, Buján reconoció que “aunque todavía no tuvimos una charla en serio, en el campo Jesús me ayuda mucho. Tanto él como Fabio, sobre todo en el tema de presionar porque soy un poco cabeza loca y voy para arriba cuando no toca. Ellos me controlan y les estoy muy agradecido e intento aprender todo lo que puedo de ellos, especialmente de Dani, que también juega como extremo”.

Así, también recalcó la importancia que tuvo Nico Serrano para que decidiese venir aquí, puesto que “me ayudó mucho. Me dijo que si necesitaba cualquier cosa que le llamase. Estuve con él cuando debuté en el Athletic, y la verdad que es muy cercano y que me ha ayudado en todo básicamente. Estoy muy agradecido”.

Competencia sana

En cuanto a su posición en el campo, Endika declaró que está encantado de que hay mucha competencia en su puesto, ya que “sin ella no podría dar el máximo en los entrenamientos para demostrarle al míster que de verdad puedo jugar. Creo en una competencia sana. Por ejemplo, con Álvaro Juan, que ahora está fastidiado de la rodilla, me llevo muy bien y sé que cuando vuelva me va a poner las cosas muy difíciles, como yo a él porque los dos vamos a querer jugar”.

Por ello, tiene que dejarlo todo en cada partido y en cada sesión debido a que convencer a Javi Vázquez no será fácil porque no exige otra cosa que su máximo. En este sentido, el jugador de Barakaldo comentó que “me gusta la forma que tiene de ver el fútbol, de esa presión, de ir para arriba, pelear e intentar llegar al área lo antes posible. Ya tuve dos entrenadores similares y me venía muy bien esa forma de jugar, más que estar tocando todo el rato desde atrás. Si podemos hacer daño, hay que hacerlo”.

Eso sí, acoplarse a esa variedad táctica que exige es complicado, aunque el joven futbolista apunta que “ahora mismo es cierto que es difícil adecuarse y porque todavía no nos conocemos bien, pero durante la temporada, cuando estemos más conectados con los compañeros, lo iremos haciendo mucho mejor y eso va a marcar diferencias”.

Por último, Endika se mostró sorprendido por el apoyo de la afición racinguista, pues “tanto cuando estaba en el filial del Athletic como en el Barakaldo no iba tanta gente y ahora ver esa marea es un cambio grande. Nos ayuda muchísimo y eso nos va a venir muy bien para conseguir ese punto final que necesitaremos”, finalizó el nuevo jugador del Racing.