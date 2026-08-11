Un Racing de Ferrol que comparte el gol en pretemporada

El Bergantiños fue el único equipo que no recibió ningún gol del Racing Daniel Alexandre

Aunque todavía es muy pronto para hacer un balance del rendimiento del Racing –apenas se disputaron tres amistosos–, lo cierto es que este equipo dirigido por Javi Vázquez poco o nada tiene que ver con el que entrenaron Pablo López y Guillermo Fernández Romo la temporada pasada.

Una de las diferencias más claras que se ven entre estos tres proyectos está en la forma de jugar. Mientras que López apostaba por un juego de toque y control de balón, algo parecido a lo que intentó Romo, Vázquez lo hace por el esfuerzo y la verticalidad. El preparador madrileño quiere que los suyos, siempre que puedan y dependiendo del rival, muerdan lo más arriba posible para que sus oponentes no saquen el balón jugado con facilidad. Además, también quiere que en cuanto se hagan con la posesión del esférico, vuelen hacia la portería. Quiere que tanto los extremos, como los mediocentros y sobre todo los delanteros lleguen al área para aprovechar al máximo las ocasiones que tengan.

Esa idea que quiere implementar se está viendo reflejada en cada uno de los encuentros que disputaron hasta el momento –Villalonga, Bergantiños y Real Madrid Castilla–. Además, se tradujeron en cinco goles y otra multitud de ocasiones que no entraron por el buen hacer de los porteros contrarios. Asimismo, curiosamente esos cinco goles fueron anotados de manera distinta y por diferentes jugadores, lo que da a entender que el marcar, a falta de que lleguen previsiblemente dos delanteros, es una tarea compartida entre todos los jugadores.

No en vano, frente al Villalonga, equipo al que el Racing le metió tres goles, marcaron Unai Ropero, Edgar Pujol y Adrián Martínez. Así, se empezó esa responsabilidad compartida, ya que ante el Real Madrid Castilla lo hicieron Jesús Bernal y Roberto Arroyo. Sólo el Bergantiños, que milita en Segunda Federación, fue capaz de detener a una escuadra verde que está yendo a más con el paso de los minutos. Además, todos estos goles llegaron de manera distinta.

Por ejemplo, Pujol anotó tras una acción a balón parado, una faceta del juego que le puede dar muchos puntos. Mientras que tanto Ropero como el de Arroyo llegaron tras dos grandes jugadas colectivas en la que los laterales, Saúl y Migue Leal, ganaron la línea de fondo y pusieron un balón claro para rematar. Mientras, el de Martínez llegó a la contra y el de Bernal con un disparo lejano. Sin duda, esa variedad de recursos y de goleadores, a falta de la llegada de un nueve, será clave para generar mucho más peligro y que los rivales no se puedan centrar en un jugador exclusivamente.