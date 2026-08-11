El Racing de Ferrol apuesta por Raúl Alcaina para reforzar su delantera

Raúl Alcaina, en una imagen de archivo Cedida

El Racing de Ferrol ya tiene a uno de los dos delanteros que pretende para cerrar este mercado de fichajes. El conjunto de la ciudad naval anunció la incorporación de Raúl Alcaina (Museros, Valencia, 2000), que llega procedente del Penafiel portugués, club con el que llegó a un acuerdo para poner fin a su vinculación después de un temporada en la que anotó dos goles en 24 partidos.

De esta manera, el atacante valenciano regresa a España para afrontar un nuevo desafío en la categoría de bronce del fútbol español. No en vano, Alcaina acumula 161 encuentros y más de 8.700 minutos entre Segunda B y Primera Federación, lo que da muestra de su conocimiento de la categoría. El futbolista de Museros comenzó su andadura en las categorías inferiores del Levante, antes de pasar por el Castellón, equipo con el que logró ascender a Segunda División; Alcoyano; Deportivo de A Coruña, consiguiendo subir en la temporada 2023/24; antes de enrolarse en el Penafiel.

Sin embargo, en el conjunto portugués no terminó de aclimatarse y la temporada pasada se fue cedido al Real Murcia, donde buscó regresar a su mejor versión, pero no lo logró. Ahora, tras rescindir su contrato con el equipo rubro-negro, que está dirigido por el exracinguista José Manuel Aira, llega a Ferrol para sumar más experiencia y ayudar al club en todo lo que pueda.

El conjunto de la ciudad naval destaca del valenciano "su movilidad en ataque, la capacidad para desenvolverse en distintas posiciones ofensivas y su experiencia convierten a Alcaina en un futbolista capaz de aportar diferentes soluciones al equipo que dirige Javi Vázquez", indicaron y añadieron que "además de su capacidad goleadora, Alcaina destaca por su interpretación de los espacios, su compromiso con el trabajo colectivo y su constante participación en el juego ofensivo".

Así, con la llegada del de Museros, el Racing fortalece su delantera, aunque casi con toda seguridad llegará otro atacante con el que tendrá que competir por el puesto. Además, es probable que el club busque otro mediocentro y un lateral derecho, previsiblemente sub 23, para terminar de apuntalar una plantilla que aspira a regresar al fútbol profesional.