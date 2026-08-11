Dani Ojeda: "Sólo tengo en mi cabeza llevar al Racing de Ferrol a Segunda División"

Manuel Ansede y Dani Ojeda, en el estadio de A Malata I.C.

Para poder conseguir los objetivos que uno se plantea hay que buscar las piezas perfectas para que encajen en el puzzle. Eso es lo que estuvo haciendo Álex Vázquez, director de Fútbol, durante todo el verano para formar el mejor equipo posible para una nueva temporada que se plantea muy emocionante. El ourensano no sólo apostó por la juventud o el talento, sino también por la veteranía, pues sabe que juega un papel crucial a lo largo del curso.

Así llegó un Dani Ojeda, que ya había enamorado a Manuel Ansede “cuando jugaba en el Burgos. Me llamó mucho la atención por las diferencias que marcaba tanto en la parte ofensiva como por su trabajo sin balón. Se sacrificaba por el colectivo y eso es lo que buscamos y queremos tener”, indicó el presidente del Racing de Ferrol. De igual manera reconoció que “su perfil y su experiencia encaja perfectamente con el proyecto que estamos construyendo en donde prevalece la solidaridad, en donde prevalece el grupo sobre el colectivo, sobre la individualidad y en donde todos sumamos más que uno a uno haciendo la guerra por su cuenta”, agregó.

Esos factores fueron claves para que el canario acabase firmando por el conjunto de la ciudad naval. El extremo, por su parte, también confesó que tomar la decisión para venir "fue muy rápida. Fue cuestión de un par de días, que fue el tiempo que tardaron en trasladarme un poco la idea que tenían en cuando al proyecto y a que yo estuviese aquí", dijo y añadió que "yo no quería venir a un sitio en el que no hubiera una ambición grande y un proyecto ilusionante. Aquí se han vivido dos años un poco regulares, en los que a lo mejor no ha habido tanta positividad, y lo que queremos un poco es vivir un año bonito, y para eso vengo aquí, a vivir algo que ojalá dentro de diez meses estemos celebrando, pero más allá de eso, que nos podamos ir todos contentos con el trabajo”.

Asimismo, apuntó que “a pesar de que llevo las últimas diez temporadas he estado sobre todo compitiendo en segunda y para mí es el único objetivo que tengo en la cabeza, volver a llevar al Racing a Segunda División. Vengo con una gana de rendir, de aportar, de ayudar, de dar lo mejor de mí y bueno, trasladarlo eso en los números que ayudan al equipo a conseguir el objetivo que todos queremos”

Fabio, clave

De sus palabras se deduce que poco tuvo que pensar esa oferta que le hizo el Racing, ya que a parte de esa idea que tiene para este año, también estaba la presencia de un Fabio González, con el que “hablé antes desde el momento en el que supe del interés. Somos de edades diferentes, pero nos conocemos desde la cantera de Las Palmas de hace muchos años, y evidentemente el tener a otro canario aquí en el vestuario ayuda, además que es un tío genial, y él fue el que me convenció, más allá de la parte deportiva, sino la parte que hay que preguntar siempre de cómo funciona todo”.

No en vano, sus expectativas se han cumplido, pues “esta primera toma de contacto con la ciudad fue muy buena porque me ha recibido con sol, que sé que aquí no abunda, pero me hace estar un poco más cerca de casa. Además, el hecho de tener mar también es una alegría inmensa para mí”, reconoció entre risas, antes de asegurar que “de momento está todo yendo genial”.

Y es que aparte de la climatología, algo que también llamó su atención fue cómo le recibió el vestuario, algo que no es fácil con su extensa carrera. En este sentido, comentó que “he vivido de todo en estos años y muchas veces no influye tanto la calidad técnica en el campo, sino la calidad humana que hay adentro, porque al final malos momentos va a haber, va a haber que juntarnos todos, va a haber que sufrir, y eso si lo haces con un grupo con el que tú te puedes mirar a la cara y decirte lo que te tengas que decir sin problema, ayuda mucho”, apuntó y agregó que “hay un vestuario muy bueno, que podemos estar con cualquiera al lado, que no hay problema, y eso para mí, que he vivido muchas situaciones diferentes, es algo a valorar y es algo que tenemos que mantener para que todo lo demás en el campo salga adelante”.

Asimismo, también se refirió al “stage” que realizaron en Guitiriz y Viveiro, indicando que “eso es clave y ayuda mucho para generar esa sinergia, a crear una mayor unión y a tener ese buen rollo que cuando las cosas van bien dadas, que esperemos que sea así la mayor parte del tiempo, sea todo mucho más fácil. Pienso que este vestuario, aunque vengan malos momentos, va a ser capaz de no sufrir y de darle la vuelta a la situación”.

Trabajo y talento

En cuanto a la faceta deportiva, el extremo ya participó en los tres encuentros amistosos frente al Villalonga, Bergantiños y Real Madrid Castilla y sus sensaciones “son muy buenas, tanto con el cuerpo técnico, la idea que nos traslada desde fuera, el trabajo diario que tenemos en los entrenamientos y sobre todo luego la implicación que veo del equipo. Está claro que la pretemporada ayuda, pero no es concluyente nunca a la hora de saber cómo vamos a competir en liga, pero sin duda creo que la línea que estamos llevando en estos primeros partidos en los entrenamientos es muy buena”.

En este sentido, ahondó en el trabajo que realiza su nuevo preparador Javi Vázquez, explicando que “lo que más me llamó la atención es lo metódico que es, lo claro que tiene la cosas y cómo nos la traslada. Al final es muy difícil valorar si un entrenador es mejor o peor, porque siempre se va a tener en cuenta los resultados, pero cuando ves el trabajo que tienen, la metodología que emplean, tanto él como su cuerpo técnico, y ves que llevan la profesión al límite, para mí eso es suficiente para valorar que sin duda vamos a hacer las cosas bien”.

Por último, aunque ya se pudieron ver sus rasgos en los amistosos, el canario aprovechó para definirse como “un jugador muy asociativo. Es verdad que juego en izquierda, pero tiendo a irme para adentro, sobre todo con el esquema que tiene el míster, pues a recibir balón en posiciones de la media punta, e intentar estar lo más cerca del área, bien con asistencia o bien con goles, a ayudar al equipo en números y en todo lo que pueda aportar, no sólo en ataque sino en defensa, ya que en esta categoría es muy importante”.

Además, valoró positivamente la competencia que tiene en su puesto porque “eso nos va a ayudar de manera individual y colectiva. La temporada es larga y necesitamos los rendimientos de todos y lo mejor es tener a la mejor gente posible en todas la posiciones para que el equipo rinda mejor”, finalizó un futbolista que, antes de despedirse, agradeció el apoyo que le brindó su nueva afición, a la que espera ver pronto en A Malata.