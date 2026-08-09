Jesús Bernal regresa al Racing de Ferrol con el gol bajo el brazo

Los jugadores del Racing celebrando el gol de Jesús Bernal RCF

En el Racing sobrevuela desde el inicio de pretemporada una palabra por encima de otras: hambre. Hambre por ser el equipo que quiere ser, hambre por ganar y, sobre todo, hambre por volver a dar el salto de categoría.

Un apetito que está calando en todos los miembros de su plantilla, más veteranos y menos. En ambos grupos puede incluirse a un Jesús Bernal que afronta en la casa verde una segunda, y muy esperanzadora, etapa, en la que, además, ha conseguido anotar su primera diana con la camiseta verde.

Un tanto que, si bien finalmente no sirvió para que el grupo de Javi Vázquez se llevase el encuentro ante el Real Madrid Castilla, sí que puso una piedra más en la construcción de la ilusión por ver a dónde puede llegar este nuevo proyecto. Fue una tarde de estrenos en Viveiro, ya que además de la citada diana, Bernal y Fabio compartieron centro del campo. “Lo importante es ayudar al equipo en todo lo que se pueda”, señalaba el jugador sobre su gol, “y si en esta vuelta vengo con más gol, que no es difícil, pues bienvenido sea”.

El regreso del zaragozano era uno de los más esperados y asimismo más celebrado por la afición que, de momento, ha podido ver “en casa” al jugador en el encuentro ante el Bergantiños en el campo de O Pote, a la espera de regresar a A Malata en la tercera jornada de liga. “Creo que el primer día que toque jugar allí estaré un poco no sé si decir nervioso, raro, entusiasmado... Será una mezcla de emociones, pero desde luego estoy muy contento de cómo me ha recibido la gente”, señala. Bernal llega con el citado apetito voraz por hacer las cosas bien y así se lo hace saber a la afición. “Asegurarles trabajo, ilusión y que vayan las cosas bien”, añadía.

Preparados

Y bien se les pudo ver a él y a Fabio compartiendo minutos sobre el verde, ya que fuera de los campos ya lo habían hecho, como ya había señalado el propio jugador canario y lo volvió a recordar el maño. “Lo conocí el año pasado, tenemos un gran amigo en común. Es una persona excelente y en el campo, con jugadores buenos es fácil entenderse”, comentaba Bernal.

Al igual que otros de sus compañeros, el de Zaragoza quiso resaltar el carácter competitivo de la formación de un Javi Vázquez “muy intenso, con una idea de fútbol muy atractiva y creo que nos va a ir muy bien. Es un grupo con mucha hambre. Estamos convencidos de que tenemos que ir mejorando en pretemporada, pero que cuando llegue la liga vamos a estar preparados”, sentenciaba.