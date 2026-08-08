Nueva prueba para comprobar la evolución del Racing de Ferrol

Imagen del encuentro que disputó el pasado miércoles el Racing contra el Bergantiños Daniel Alexandre

Con apenas tres días de descanso, el Racing de Ferrol vuelve este sábado a la acción para afrontar su tercer partido de esta pretemporada. En esta ocasión, lo hará contra un rival de su misma categoría, un Real Madrid Castilla que es uno de los candidatos a estar en los puestos altos de la clasificación en el grupo 2 de la Primera Federación (19.00 horas, en el estadio Cantarrana de Viveiro).

Este tercer amistoso supone otra subida de nivel para el equipo dirigido por Javi Vázquez después de enfrentarse al Villalonga –Preferente– y al Bergantiños –Segunda Federación–. Ante el filial blanco esperan seguir corrigiendo cosas y conseguir esos automatismos necesarios para que el equipo funcione perfectamente durante el curso. De hecho, el propio entrenador racinguista reconoció tras el partido que disputó en O Pote que “para eso está la pretemporada. Yo siempre digo que quiero ganar todos los partidos, pero al final en tres semanas puedes obtener ciertas cosas y puede que no te dé para ganar. El resto te lo va a dar el tiempo, pero es verdad que tenemos que aprender rápido”, indicó.

De igual manera, comentó que lo que le pide a los suyos es que “estén bien ubicados a nivel táctico. Afrontamos otra prueba para seguir construyendo el equipo de cara a la jornada uno de la liga, que es lo más importante”. Y es que el entrenador, igual que sus pupilos, quieren contentar a su afición para conseguir ese ansiado ascenso a Segunda División y así poder volver a vivir grandes tardes de fútbol y olvidar estas dos últimas campañas que fueron negativas.

Una victoria ante uno de los ‘gallitos’ de la categoría reforzaría esa ilusión en este nuevo proyecto verde, además de que actuaría como una pequeña venganza por el 0-5 que le endosó el Castilla al Racing en la segunda vuelta de la pasada temporada. Pero desde ese encuentro cambiaron muchas cosas y no tendrá nada que ver. Ahora, las dos formaciones están en pleno proceso de adaptación a sus nuevas plantillas para poder pelear por un objetivo compartido: volver al fútbol profesional.

En cuanto al filial madridista, este encuentro que se disputa en Viveiro, que se está volviendo una clásica parada para los blancos, también supone su tercer encuentro amistoso. El primero lo disputó el 31 de julio ante el Albacete, que milita en Segunda División. Ante los manchegos, los pupilos de Julián López demostraron su poderío, especialmente en la primera parte, y se impusieron por 1-2 gracias a un doblete de un Rachad, que se postula como una de las mayores amenazas del filial blanco.

Asimismo, su segundo duelo veraniego también se saldó con victoria. En esta ocasión, el Castilla superó al Deportivo Fabril por un solitario tanto de penalti de Leiva. En este encuentro, que se disputó precisamente en el mismo escenario que jugará este sábado contra el Racing, estuvo mucho más parejo ante un rival de su misma categoría. Por ello, esta prueba será crucial para comprobar el estado de ambos equipos.