Los penaltis privan al Racing de Ferrol de triunfar en Viveiro (4-2)

Imagen del partido entre el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol RCF

El Racing de Ferrol no pudo hacerse con el Memorial Luis de Carlos disputado en Viveiro después de caer en la tanda de penaltis (4-2) ante un Real Madrid Castilla que llegó a ir perdiendo en dos ocasiones.

Después del experimento del pasado miércoles con Rubo como lateral izquierdo titular, en esta ocasión Javi Vázquez volvió a sus orígenes al ubicar a Saúl García en el carril izquierdo para dar mayor seguridad a la defensa. Con todo, no desaprovechó la oportunidad para probar por primera vez la dupla formada por Fabio González y Jesús Bernal, dos futbolistas con perfiles similares, pero complementarios. Así, buscó sorprender a un filial blanco que también presentó varias novedades.

Así, como si de un partido de liga se tratase, la tensión y la emoción se pudo ver desde el pitido inicial. No en vano, el conjunto de la ciudad naval arrancó teniendo una triple ocasión en las botas de Arroyo primero y después Fabio, pero Quetglas reaccionó muy bien en todos los disparos racinguistas y los despejó, con alguna complicación, a córner para decepción de una grada que estaba teñida de verde.

A pesar de ese inicio avasallador del Racing, lo cierto es que el Castilla no se quedó de brazos cruzados, buscó amasar la posesión y evitar una presión intensa del Racing, que estaba muy activo en la recuperación de balón. Con todo, no pudo impedir una ocasión clara de Pol Fortuny, que obligó a Lucas a hacer una gran estirada para evitar el tanto madridista. Ese fue el primer aviso del Castilla, en un partido que ganaba en emoción y en el que se percibía que iba a haber muchos goles.

Y así fue, pues apenas pasaron unos minutos de esa oportunidad merengue cuando llegó el primer tanto. Jesús Bernal recuperó un balón en la frontal del área y sin pensarlo, decidió probar fortuna. Y el centrocampista la encontró, pues su disparo, que no llevaba mucho peligro, se le complicó a Quetglas y acabó entrando en la portería

Esa diana cambió el partido, pues mientras que el conjunto de Javi Vázquez seguía con su misma idea, el Castilla subió líneas y se volcó en ataque. Ese riesgo que tomó le salió bien, ya que Leiva, tras una gran jugada individual, puso el 1-1 en el marcador. Todo volvía a empezar, pero ahora el conjunto dirigido por Julián López de Lerma era el que estaba mejor sobre el césped de Cantarrana.

Pero esa situación cambió pronto, lo que tardó Javi Vázquez en pedirle más intensidad a los suyos y ellos respondieron, pues volvieron a apretar la salida de balón y a robar muy arriba. Una vez con el esférico en su poder, se dedicaron a moverlo rápido para abrir huecos en la defensa merengue. Y lo consiguieron, pues después de una larga jugada, el balón llegó a Saúl, que se adentró dentro del área y le cedió el cuero a Arroyo para que batiese al meta rival y pusiese el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Pequeña relajación

Tras la reanudación, llegaron los primeros cambios en el Racing, pues el preparador verde no quería que los suyos se relajasen ni un segundo y siguiesen igual que acabaron la primera parte. Y lo cierto es que las sustituciones le vinieron muy bien, pues nada más comenzar estos segundos 45 minutos estuvo a punto de ampliar su renta, pero ni Endika Buján primero, ni luego Dani Ojeda, fueron capaces de batir a Illia, que entró en la segunda mitad.

A pesar de ese inicio movido, el partido fue perdiendo intensidad y ese volumen de ocasiones que hubo previamente. Los dos equipos se pertrecharon más y buscaron poner en práctica nuevas estrategias. En medio de esas probaturas y múltiples cambios llegaron los debuts de Álvaro Ramón, que se había perdido los dos primeros amistosos por culpa de una lesión en su tobillo, y el de David Osei, un futbolista que está a prueba en el equipo.

Ese ritmo más lento en el juego benefició a un Castilla que se fue acercando cada vez más peligro hasta que a falta de trece minutos para el final, consiguió empatar la contienda gracias al tanto de Manu Serrano (2-2). Ese segundo gol redobló su confianza y se lanzó a buscar el tercero, pero el Racing, que sufrió bastante, logró aguantar hasta el final. Sin embargo, para llevarse el Memorial Luis de Carlos tenía que imponerse en la tanda de penaltis. Allí, los fallos de Álvaro Ramón y Ger Nóvoa fueron clave para que el equipo ferrolano sucumbiese ante un filial blanco que mostró una mayor puntería.