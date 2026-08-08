Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "El equipo mostró lo que queremos que transmita"

Javi Vázquez, durante un entrenamiento con el Racing Emilio Cortizas

A pesar de que el resultado no fue el esperado por Javi Vázquez ni sus pupilos, lo cierto es que el técnico se marchó muy contento con la actuación de los suyos frente al Real Madrid Castilla. Para el técnico “el equipo transmitió lo que realmente quiero que transmita. Me voy satisfecho, no sólo con la parte táctica, que también, sino con la actitud y la intensidad”, indicó.

Asimismo, también añadió que “nuestro lema o nuestro objetivo principal es salir a cada partido a darlo todo y sentirnos orgullosos cuando acabe. Luego hay un rival y hay días en los que podemos estar orgullosos, podemos sentir que hemos hecho todo y que el rival ha sido mejor. Hoy creo que nos vamos con la sensación de conciencia tranquila”.

Y es que para el madrileño “creo que estamos un poco por encima de lo que podemos esperar a estas alturas de pretemporada porque nos enfrentamos a un rival top y hubo momentos muy buenos”, dijo, al tiempo que aclaró que “es cierto que jugar contra oponentes de nuestra categoría nos ayuda, pero evidentemente respetamos a todos los equipos. Es una de las cosas que estamos intentando interiorizar. No queremos que nos influya contra quien nos enfrentemos ni factores externos, sólo fijarnos en lo nuestro”.

Asimismo, durante este choque ante el Castilla ya se pudo ver un posible once inicial para ese comienzo en la liga, pero el técnico explicó que “sólo intentamos que los jugadores que forman parte de la primera plantilla acumulen más minutos, pero obviamente los chicos del filial y del juvenil también tuvieron muchos minutos porque pueden ser importantes”.

Por último, Javi Vázquez valoró el debut de David Osei, indicando que es “un jugador que nos gusta y estamos intentando darle minutos, viéndole en entrenamientos para a partir de ahí, tomar una decisión. Pero es un futbolista que sí está aquí es porque tenemos muy buenos informes de él y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas”. Así, también habló sobre la llegada de David Castro, al que calificó como “una persona espectacular, que vivió cosas aquí muy bonitas y todos queremos que se vuelvan a repetir”.