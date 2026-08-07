Sangre verde para la defensa: David Castro regresa al Racing de Ferrol

David Castro vuelve para comandar al defensa racinguista Jorge Meis

Continúa la operación retorno en el Racing de Ferrol. Después del esperado regreso de Jesús Bernal para ejercer como capitán y guía en este nuevo proyecto verde que busca volver a Segunda División, ahora lo hace otro futbolista muy querido por la afición racinguista, un David Castro que llega para aportar esa veteranía y garra necesaria para cumplir con tan complicado objetivo.

El central de Cuntis por fin ha desbloqueado su situación y cumplió su deseo de regresar a su casa, a un equipo en el que ha sido muy feliz y que comandó en los momentos difíciles. Castro estuvo peleando durante muchas semanas con el Celje para rescindir su contrato y poder volver a la ciudad naval. De hecho, su pretemporada fue muy ajetreada, ya que llegó a estar apartado del equipo. Sin embargo, con motivo de la previa de la Champions, no llegó a contar con minutos y eso aceleró su llegada a Ferrol.

Durante su primera etapa en el club, que duró cuatro años, David, al igual que Bernal, desempeñó un papel clave que culminó con ese ascenso a la categoría de plata del fútbol español, siendo capitán del equipo. El defensa zurdo lideró un vestuario que consiguió grandes cosas hasta que llegó ese fatídico descenso, que acabó con su marcha. Ahora vuelve para volver a revivir ese compromiso con un club y una ciudad que le han echado de menos desde que se fue.

Aunque no hace falta describirlo porque la afición lo conoce muy bien, el club destacó de Castro "su zurda, su personalidad y su experiencia para asumir responsabilidades y una notable capacidad para iniciar el juego desde atrás. David Castro es uno de los centrales más fiables de la categoría. A su solidez defensiva se le suma una gran lectura del juego, capacidad de anticipación y experiencia, cualidades que reforzarán la zaga del equipo que dirige Javi Vázquez", indicaron.

De igual manera, añadieron que con este regreso, el club "recupera mucho más que un futbolista de rendimiento contrastado, que conoce la exigencia de este club, el significado de vestir esta camiseta y el sentimiento de la afición verde. ¡Bienvenido de nuevo a casa, David!", finalizaron. A pesar de que ya se haya oficializado su llegada, el nuevo jugador racinguista no estará disponible para el partido que juega este sábado el conjunto de la ciudad naval en Viveiro, sino que se incorporará el lunes a los entrenamientos para comenzar su nueva puesta a punto con el equipo de su vida.