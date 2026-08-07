Primera jornada dominical para el Racing de Ferrol

Imagen de archivo de un once del Racing de la pasada temporada Alfaquí

El Racing de Ferrol ya empieza despejando incógnitas en cuanto a los horarios de los encuentros correspondientes a la Primera Federación. Después de que se anunciase la semana pasada de que el estreno frente al Arenas de Getxo (sábado 29 de agosto, a las 18.30 horas), ahora llega el de la segunda, en la que volverá a jugar fuera de casa. En esta ocasión, cambia de día, pero no de franja, puesto que el encuentro ante el Extremadura está previsto para el 6 de septiembre a las 18.15 horas.

Aunque es un gran avance porque así la afición racinguista puede planificar de la mejor medida el viaje hacia tierras extremeñas, siguen aguardando impacientes la fecha en la que se disputará el primer duelo de esta temporada en su templo, en una A Malata que continúa en obras.