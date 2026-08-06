Vicente Esquerdo, jugador del Racing de Ferrol: “Ferrol es el lugar idóneo para conseguir el ascenso”

Esquerdo y el presidente del Racing, Manuel Ansede, durante su presentación M. T.

El alicantino Vicente Esquerdo Santas–Calp, 1999– ya puede, por fin, ver A Malata desde dentro. El centrocampista ya sabía lo que era estar en la casa verde, si bien en todos esos casos, como el mismo apuntaba en su presentación “siempre vine a ver al Racing, ya sea por ver a algún compañero o demás, desde la grada, obviamente”.

Una primera toma de contacto con la entidad ferrolana en la que el futbolista se ha encontrado “con un club que esa seriedad que transmite a los jugadores a la hora de que vengamos, se nota dentro y eso es un muy buen punto a favor. Lo primero que te das cuenta es que hay gente de mucho nivel, lo que han traído y mantenido del año pasado, se nota que son aspiraciones altas las que tenemos y creo que estamos demostrando en esta pretemporada que es así”. La “pesca” del futbolista de Calp fue de altura, comenzando su intento ya hace varias campañas y, finalmente, con Esquerdo mordiendo el anzuelo para este ejercicio.

Eso sí. Al otro lado de la caña, un Álex Vázquez con el que ya había compartido pasillos en el Arenteiro. Un cebo acertado que junto con las palabras de su excompañero Luis Chacón o Emilio Bernad, entre otros, han traído a de Alicante de nuevo al norte. “Chacón me contó cosas muy buenas. He tenido varios amigos que han jugado aquí y todo lo que me han dicho han sido cosas buenas y así mejor todavía para tomar la decisión”, señalaba el jugador”.

Ambiciones

En este pesado lado de la banlanza estuvo también, lógicamente, algo que ya había señalado su compañero Eric Monjonell en su presentación: el hambre de ascender.

“Lo que más me animó de venir al Racing fue la ambición. También hablé con el entrenador y con lo que proyectaron de lo que querían hacer este año, y ya lo que sabía de Álex, no fue una decisión difícil y estoy muy contento la verdad”, añadía el jugador. Y es que el apetito con el que Esquerro llega a las filas verdes es voraz. El futbolista se quedó sin ese ansiado postre del ascenso en dos ocasiones con la Ponferradina y su estómago, ya en Ferrol, pide el menú completo.

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“Hay mucha gente que lo puede ver de otra manera, que te desmotive por haber llegado ahí y no haberlo conseguido. Pero es al revés, te motiva más. Ya sabemos lo que es llegar ahí, qué errores no cometer para no volver a caer estando tan cerca y queremos conseguirlo”, cuenta el alicantino, “obviamente si hemos venido aquí es porque creemos que es el lugar idóneo para, este tercer año, ya conseguir el ascenso en el Racing”.

Su estreno, muy cerca

De momento, Esquerdo no ha podio catar ni los aperitivos de una pretemporada en la que una lesión ha condicionado sus primeras jornadas en Ferrol.

Y si bien su estreno todavía no llegará esta semana ante el Real Madrid Castilla, todo parece indicar que sí que podría darse en Ribadeo ante el Real Avilés Industrial el día 13. “Desde esta semana he podido realizar todos los entrenamientos con el grupo. Por precaución, no me dejan disfrutar ningún partido y estoy de acuerdo con ellos en todo. Sé que cada vez estoy más cerca de estar al cien por cien”, relataba el jugador.

Mirando a sus compañeros desde la barrera, casi como parte de cuerpo técnico por sus circunstancias, al de Alicante se le hizo un poco raro no estar con los suyos en los dos primeros duelos de pretemporada. “Estoy apretándole mucho porque quiero jugar y al equipo lo veo muy bien, cada vez más cerca de ser el equipo que él –Javi Vázquez– quiere que seamos”, señala. Una verdadera identidad en preparación para salir a la luz el próximo día 29 en tierras vascas.