Racing de Ferrol
La segunda equipación del Racing de Ferrol, un sobrio verde sobre blanco
La entidad eligió el Teatro Jofre para presentar esta indumentaria
Con el Jofre como escenario, el Racing dio a conocer en sus redes sociales su segunda equipación. Una camiseta blanca, de finas lineas verdes, con el cuello de nuevo cobrando protagonismo y con la concha dorada de peregrino como hilo conductor de la colección. “Una camiseta para concebida para trascender el fútbol y acompañar al racinguismo fuera y dentro de a A Malata”, señalan desde la entidad.