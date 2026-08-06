La segunda equipación del Racing de Ferrol, un sobrio verde sobre blanco

La nueva camiseta del grupo ferrolano Cedida

Con el Jofre como escenario, el Racing dio a conocer en sus redes sociales su segunda equipación. Una camiseta blanca, de finas lineas verdes, con el cuello de nuevo cobrando protagonismo y con la concha dorada de peregrino como hilo conductor de la colección. “Una camiseta para concebida para trascender el fútbol y acompañar al racinguismo fuera y dentro de a A Malata”, señalan desde la entidad.