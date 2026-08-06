Fabio González, un veterano reciente que se ha ganado a la afición y el brazalete de capitán en el Racing de Ferrol

El canario, al término del duelo en O Pote Cedida

Como el mismo anticipó en su llegada, Fabio enamoró, lenta pero profundamente, a la afición ferrolana. Y también a una dirección deportiva que le abrió la puerta a continuar en las filas del Racing. Ahora, el canario es uno de los veteranos del grupo verde, portando el brazalete de capitán en la segunda parte del duelo ante el Bergantiños (0-0), recogiendo este testigo de su nuevo compañero, Bernal.

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“Ya lo conocía del año pasado, comí con él varias veces. Nos entendemos muy bien, todavía no hemos compartido campo y son compañeros que vienen a sumar”, apuntaba el de Ingenio al término del choque en O Pote.

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Un duelo sin goles ante un equipo “que tienen buenos jugadores, se conocen y nosotros tenemos que seguir acumulando minutos, adaptándonos a las ideas del ‘mister’”, señalaba. Con dos duelo, uno de los aspectos a destacar es la imbatibilidad del grupo verde, González subrayaba el trabajo defensivo en el que se están centrando, a la espera de la llegada de sus referencias más ofensivas.

“El año pasado se nos atragantó, y por muy bien que lo hagas en el medio campo, los partidos se ganan en las áreas”, añadía. Fabio resaltó también como se está formando una gran familia en el vestuario y asimismo quiso agradecer a toda la afición su apoyo después de “unos años complicados”.