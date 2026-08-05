Un test más exigente para el Racing de Ferrol

Unai Ropero presiona a un jugador del Villalonga Sara Padín

Después de un gran estreno en la pretemporada con su victoria ante el Villalonga (0-3), un rival varias categorías por debajo del Racing de Ferrol, ahora el equipo de la ciudad naval afronta su segundo amistoso, y el primero ante su público, frente a un Bergantiños que milita en Segunda Federación y que no le pondrá las cosas nada fáciles a los de Javi Vázquez (19.30 horas, O Pote).

En esa primera prueba, la escuadra verde dio muestras de lo que pretende el preparador madrileño. Se pudo ver a un equipo intenso, que mordía mucho la salida del balón del contrario y que le intentaba dar velocidad al esférico usando uno o dos toques. De igual manera, también mostró que puede tener mucho peligro en el balón parado, pues uno de los tantos, el anotado por Edgar Pujol llegó tras un saque de esquina botado por Saúl García. Asimismo, tal y como prometió Vázquez, su equipo partió de un 4-2-3-1, pero fue variando ese sistema a lo largo del choque, lo que le dio más control en ciertas situaciones, aunque no tanto como pretendía el madrileño.

Con todo, como indicó Eric Monjonell durante su presentación, “esto es solo la pretemporada y tenemos que corregir muchas cosas, pero he visto al equipo muy bien, muy contundente. Ahora, en el siguiente partido esperamos conseguir otra victoria, porque a mí me gusta ganar, pero hay que esforzarse al máximo”. Eso también es lo que le pide su preparador, pues sabe que sin ese intensidad y darlo todo en cada acción del duelo no van a llegar los resultados y más ante un equipo, el Bergantiños, que vendrá con la motivación por las nubes, a pesar de ser un amistoso, por su buen estreno en esta campaña.

Y es que el conjunto dirigido por Simón Lamas, que militará por tercer año seguido en Segunda Federación, comenzó su preparación con una convincente victoria ante el Atlético Coruña Montañeros (1-3) en los octavos de final de la Copa RFEF. Frente a la formación herculina, los de Carballo fueron de menos a más, pues aunque se adelantaron en el marcador con un gol de Kelechu, en una acción a balón parado, su rival aprovechó para igualar la contienda. No obstante, después del carrusel de cambios y muchas ocasiones, el Bergantiños logró conseguir la victoria, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final, donde le espera el Silva.

De igual manera, como le ocurre al Racing, tampoco tiene su plantilla cerrada por lo que estos encuentros que está disputando, más allá del resultado, les servirán para conjunta al equipo, corregir errores y crear automatismos que les ayuden a lo largo de la temporada para ganar el mayor número de partidos. Por eso, este test en O Pote será muy importante para ambas escuadras. Asimismo, como indicó la Cultural Maniños, las localidades para presenciar este duelo, el primero que juegan los ferrolanos en casa, tendrán un precio de diez euros para los adultos, mientras que los menores de edad entrarán gratis.