Nuevo experimento del Racing de Ferrol con sabor a empate (0-0)

Bernal, durante el encuentro en O Pote Daniel Alexandre

No fue el estreno ideal del Racing de Ferrol ante su gente en O Pote, pues el equipo no le pudo dedicar la victoria ante un Bergantiños que realizó un enfrentamiento muy serio y creó muchas ocasiones peligrosas, especialmente en la primera mitad (0-0).

Desde antes de empezar este segundo amistoso de la pretemporada, ya se preveía que iba a ser mucho más duro y exigente que el duelo dirimido ante el Villalonga. No en vano, el Bergantiños, que milita en Segunda Federación, salió sin ningún miedo, dominando los primeros compases del choque con balones a la espalda de un Rubo que Javi Vázquez volvió a ubicar en el costado izquierdo. Con todo, tanto Edgar Pujol como Eric Monjonell se mostraron muy fiables en los cortes, especialmente en los que venían de balones aéreos.

Mientras tanto, en materia ofensiva, el Racing apenas dio muestras de esa cara exhibida en Vilalonga. No era ese equipo intenso y que dominaba con el balón. De hecho, su primeras aproximaciones fueron a través de jugadas a balón parado en la que los lanzadores, Jesús Bernal, primero, y Endika Buján, después, no acertaron a encontrar a los rematadores. Sólo una vez hallaron destinatario, pero el cabezazo de Monjonell fue detenido sin problemas por Carlos García. El partido siguió avanzando con un ritmo lento, fruto del calor y del juego que proponía el Bergantiños.

El cuadro de Simón Lamas mantenía la calma con el balón y sólo aceleraba cuando llegaba a las bandas, donde sus extremos no se lo pensaban y centraban creando bastante peligro. De hecho, así llegaron dos ocasiones claras, una de Iago Novo, el más incisivo del cuadro carballés, y otra de José David Álvarez, pero ambos remates se marcharon por encima de la portería defendida por Lucas Díaz. Justo cuando mejor estaba el equipo visitante, llegó la pausa de hidratación, donde Javi Vázquez, además de pedirle a los suyos intensidad, modificó el diseño, sobre todo a la hora de sacar el balón jugado.

Ahora esa tarea iba a recaer en Pujol, Monju y un Bernal que se incrustó entre ellos. Así llegaron los mejores momentos del Racing, pues era capaz de mover bien el balón y encontrar esos huecos por los que podía hacer daño a su rival. Poco después de la reanudación llegó la mejor ocasión del partido. Después de un balón largo de Migue Leal a Endika, el extremo racinguista controló el balón y encaró a René Iglesias, al que dejó tumbado. Sin embargo, cuando iba a disparar se topó con el meta rival, que había salido a achicar agua, y evitó el primero del partido. Esa acción despertó a un Bergan, que redobló esfuerzos.

Volvió a buscar sin cesar esa banda izquierda de Rubo y nuevamente obtuvo réditos, pues así estuvo a punto de marcar, pero Lucas lo impidió. Primero con un disparo lejano de Álex Pachón y después con un lanzamiento de falta de Yago Gandoy que se colaba por la escuadra. Esas dos acciones del meta levantaron los aplausos de un público un tanto apagado y también supuso el final de una igualada primera mitad.

Otra cara

Con la segunda parte llegó el aluvión de sustituciones y esa mejoría buscada por Javi Vázquez y su cuerpo técnico. Y es que a partir de ahí se vio a un Racing mucho más intenso e incisivo, que rondó el gol por medio de Fabio González, primero, y luego Dani Ojeda, pero sus lanzamientos no tuvieron la precisión necesaria para perforar la red. Esas dos aproximaciones hicieron crecer a un conjunto ferrolano que se hizo dueño y señor del centro del campo a base de trabajo y toma de buenas decisiones.

Con todo, les seguía fallando ese último pase que les podía ayudar a desequilibrar el encuentro. Aun así, todos los futbolistas verdes lo siguieron intentando y encerrando a un Bergan que no se parecía nada al de la primera mitad. Sólo se acercó con un mínimo de peligro por medio de balones largos que se encargaba de bajar Danil Ankudinov, pero en cuanto lo hacía, la pareja de centrales formada por Monju y Ger Nóvoa evitaban que esas acciones fuesen a más. Mientras, sus compañeros seguían luchando para romper ese muro defensivo carballés. Por ello, el equipo de Javi Vázquez empezó a optar por disparos lejanos como uno de Joel Tenreiro y otro de Ojeda, pero que no encontraron portería.

Debido a esa situación y para no sentirse tan avasallado, el Bergan comenzó a salir un poco de la cueva para evitar esos lanzamientos, lo que dejó más huecos por las bandas. Esa situación intentó aprovecharla Roberto Arroyo tras un gran pase en profundidad de Azael. Sin embargo, el ‘9’, nada más deshacerse de su defensor fue derribado, pero el colegiado no señaló una pena máxima muy protestada tanto por los jugadores verdes como por la afición.

No obstante, cuando mejor estaban en el campo, el partido cambió radicalmente y entró en una situación de igualdad que no beneficiaba al Racing, que quería dedicarle la victoria a su gente. Buscó apretar arriba para robar cuanto antes, pero las fuerzas comenzaron a fallar y el duelo se inclinó a un empate merecido en un encuentro en el que cada escuadra dominó una parte.