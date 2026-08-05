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Racing de Ferrol

La Federación de Peñas del Racing de Ferrol vuelve a la carga

La organización presentó a su nueva directiva con la intención de dar voz al racinguismo

Redacción Ferrol
05/08/2026 13:45
Imagen de una reunión de la Peña Morandeira
Imagen de una reunión de la Peña Morandeira
Martín Barreiro
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Con el regreso del fútbol y más en concreto de los partidos del Racing, también lo hace la Federación de Peñas del conjunto de la ciudad naval. Esta agrupación anunció la constitución de su nueva directiva para una temporada que espera que sea mucho más emocionante que las dos últimas. 

Después de esos meses de inactividad, la organización vuelve a la carga con la esperanza de “construír unha Federación próxima, activa, colaborativa e que dea voz a todas as peñas e ao racinguismo”. Asimismo, también desvelaron aquellas personas que ocupen esos altos cargos. 

Así, la presidenta será Uxía Prieto (Peña D’Tapas), mientras que la vicepresidenta será Raquel Pena, de Peña Morandeira. En cuanto a la secretaria, ese papel recaerá en Iria Pereira (Peña San Juan). El tesorero será Fran Serantes (Peña El Palo del Gallinero). Por último, Gabriela Pena (Peña Marea Verde), Beatriz Paz (Peña El Camarote), Miguel Pazos (Peña Castiza) e Álvaro Rodríguez (Peña Entrecastillos) serán los vocales. 

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