Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Todavía nos queda mucho por mejorar”
El preparador madrileño saca conclusiones positivas del empate en O Pote, pero quiere que los suyos den un paso más
El primer partido que disputó el Racing de Ferrol ante su gente, aunque no fuese en A Malata, no salió como Javi Vázquez quería. El grupo verde cosechó un empate ante un Bergantiños que estuvo muy correcto. A pesar de ello, el técnico no se marchó descontento de su visita a O Pote. El preparador señaló que “este tipo de partidos somos los que buscamos en pretemporada, ante rivales exigentes y que nos demanden muchas cosas. Ha sido un encuentro muy competido donde podemos sacar conclusiones positivas, pero todavía nos queda mucho por mejorar”.
Y es que en la primera mitad del choque, el equipo verde se vio superado por su rival debido a que “no estábamos bien ubicados y nos ha costado mucho a nivel estructura, por lo que tuvimos que ir ajustando cosas. Esto también es fruto de que hay situaciones que todavía no están interiorizadas”, indicó y añadió que “en la segunda, ya estuvimos mejor. Sabíamos lo que hacíamos nosotros y lo que hacían ellos. También defendimos mejor y hemos podido mostrar esa evolución de que nos podemos adaptar a las diferentes circunstancias”.
Sin embargo, no bastó para conseguir esa victoria ante un rival de categoría inferior y frente a una afición que se volcó con el equipo. De hecho, el técnico indicó que “tengo muchas ganas de sentir a A Malata, pero hasta la jornada tres nada. Ya hemos podido ver ese apoyo tanto en Vilalonga como aquí y se siente mucho. Eso, sumado a las renovaciones que hubo, hace que lo sienta mucha y me emociona poder vivirlo”. Por último, Vázquez hizo hincapié en que “tenemos cosas que mejorar y hacerlo lo ante posible. A mí me da un poco de ansiedad positiva la pretemporada porque quiero que el equipo compita mucho mejor y todavía es un poco pronto”.