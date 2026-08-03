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Racing de Ferrol

La afición del Racing de Ferrol acudió en masa para el cambio de asiento

Este proceso se podrá realizar hasta este viernes en las oficinas de A Malata

Redacción Ferrol
03/08/2026 21:14
La afición del Racing esperan su turno para entrar en las oficinas de A Malata
La afición del Racing esperan su turno para entrar en las oficinas de A Malata
Daniel Alexandre
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Después de que la afición del Racing de Ferrol se volcase enormemente con el club renovando su abono y alcanzando los 6.508 nombres, una cifra muy similar a la de hace una temporada, ahora muchos de ellos acudieron en masa a las oficinas que tiene la entidad en A Malata para solicitar un cambio o mejora de asiento, un proceso que comenzó este lunes y acabará el viernes 7. 

La ubicación en una mejor zona dentro del estadio o la influencia que tienen las obras en la cubierta del mismo son algunos de los factores que muchos tuvieron en cuenta para realizar este proceso. Y es que aunque la modificación del abono sea para una localización que tiene un precio inferior, el Racing no devolverá el dinero, mientras que si es para instalarse en una zona más cara, tendrá que abonar la diferencia con respecto a su abono original. 

Asimismo, el club aprovechó este día para anunciar su plan semanal en el que están incluidos los partidos ante el Bergantiños –este miércoles a las 19.30 horas– y el Real Madrid Castilla –sábado a las 19.00 horas–. Además, el viernes después del entrenamiento, que volverá a ser a puerta cerrada en A Gándara, realizarán un “stage”, que se prolongará hasta el domingo, que buscará crear unión de equipo y fomentar el compañerismo entre los miembros de la plantilla. 

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