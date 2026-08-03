Eric Monjonell, jugador del Racing de Ferrol: "Vengo con el hambre de ascender"

Manuel Ansede y Eric Monjonell, en el estadio de A Malata Daniel Alexandre

Eric Monjonell (Barcelona, 2001) ya sabe lo que es lucir la camiseta verde del Racing de Ferrol, pues dispuso de varios minutos en el primer amistoso de la pretemporada frente al Villalonga. En él, el joven central demostró algunas de sus cualidades como "su contundencia, su poderío aéreo o su salida de balón. Además, también nos puede aportar esa polivalencia, ya que también puede jugar como mediocentro defensivo", indicó el presidente del Racing, Manuel Ansede, a la vez que aseguró que "es un refuerzo que nos va a potenciar mucho la parcela defensiva".

No en vano, el catalán se formó en la cantera del Girona y destacó en el Ibiza, lo que llamó la atención del Racing. De hecho, como él mismo reconoció "en cuanto me llamaron no me lo pensé en ningún momento. Es un club histórico y quería estar aquí. Es un reto muy ilusionante". De igual manera, explicó como fueron esos contactos con la entidad verde, pues "yo todavía estaba de vacaciones y tuve varias ofertas, pero en cuanto me llamó Javi (Vázquez, entrenador del conjunto ferrolano", me dio la sensación de que tenía que venir aquí. Lo hablé con mi agente y dije de no quería escuchar nada más".

Esa conversación con el preparador madrileño, sin duda, fue la clave para su llegada, pues ya lo conocía cuando el técnico dirigía al Algeciras, en el grupo 2 de Primera Federación, y él militaba en el Ibiza. Eso "también ayudó a que viniese aquí. Estos primeros días están siendo excelentes. Hay mucha intensidad y eso es bueno. Pienso que es un gran entrenador y nos va a sacar nuestro máximo nivel", apuntó.

Además, Monjonell desveló que "hablé con David del Pozo, Josep Señé y Bebé para preguntarles como era Ferrol. Me dijeron que era una ciudad muy tranquila, que no me esperase que fuese igual que Ibiza" dijo entre risas, al tiempo que añadió que "yo buscaba esa tranquilidad para centrarme sólo en el fútbol, que es lo que toca".

Asimismo, el catalán destacó "el buen ambiente que hay en el club. Hay un grupo muy bueno y muy buenas personas, que al final eso es muy importante. Además, también hay mucha calidad y creo que cuando nos conozcamos todos vamos a ser un muy buen equipo". De hecho, en ese duelo ante el Villalonga ya se pudieron ver que esas conexiones empiezan a funcionar y dejaron muchos momentos buenos.

Esfuerzo máximo

Con todo, 'Monju', como lo llaman en el equipo, aseguró que "todavía hay que seguir creciendo porque esto es pretemporada y tenemos que arreglar muchas cosas, pero he visto al equipo muy bien, muy contundente. Ahora, en el partido del miércoles esperamos conseguir otra victoria, porque a mí me gusta ganar, pero hay que esforzarse al máximo".

Y es que explicó que "sabemos que la Primera Federación es una categoría muy difícil y hay que darlo todo, pero yo vengo con el hambre de ascender. El Racing es un club que merece estar en Segunda División y ojalá yo pueda estar muchos años en él. Soy un jugador que pasa mucho tiempo en el mismo equipo y mi objetivo es seguir así y conseguir el ascenso". De hecho, recordó que "en el grupo 2 se me escapó en el Ibiza, que también era un proyecto similar, y espero que ahora que vengo al norte pueda conseguirlo".

Para ello, el central no dudó en señalar que "me voy a adaptar a lo que me pida el míster. Da igual donde me ponga, yo lo daré todo. Me siento más cómodo en el lado derecho, pero si hay que jugar en el izquierdo, no tengo problema porque estoy preparado".

Así, desveló que mantiene muy buena relación con sus compañeros de posición, Ger Nóvoa y Edgar Pujol. De hecho, indicó que "nos llevamos muy bien. Son dos personas, a parte de lo futbolístico, que son muy buenas, son maravillosos porque se puede hablar con ellos sin problema y te ayudan en todo. Pienso que esta posición está bastante cubierta porque somos tres jugadores muy profesionales".

Por último, Eric Monjonell agradeció el apoyo de la afición, apuntando que "estoy encantado con ellos. Les pido que sigan igual y que confíen en nosotros. Sabemos que va a ser un año muy largo, en el que habrá rachas buenas y otras no tanto, pero tienen que estar ahí con nosotros porque no nos vamos a dejar ir ni en los entrenamientos ni en los partidos".

Esas palabras fueron recogidas también por Manuel Ansede, que le dio las gracias a la marea verde "por su respuesta con las renovaciones, que fue magnífica. Esperamos que las nuevas altas también contribuyan. Sabemos de las dificultades que tenemos esta temporada por las obras que se están acometiendo y pedimos disculpas por las incomodidades que puedan causar el no tener la cubierta lista. Confiamos en que para la segunda vuelta esté todo solucionado. Por ello, insisto en agradecer a nuestra afición su comportamiento. Estamos muy orgullosos de ellos", finalizó.