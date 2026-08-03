Álvaro Giménez dice adiós al Racing de Ferrol: "Me hubiese gustado despedirme con el equipo en el fútbol profesional"

Álvaro Giménez saludando a la afición del Racing Jorge Meis

Se confirma una noticia que por más esperada, no es menos dolorosa. El que fue capitán del Racing de Ferrol la pasada temporada, Álvaro Giménez, anunció en sus redes sociales que no seguirá en el club verde. El delantero ilicitano estuvo tres años en la ciudad naval en los que anotó 24 goles.

El futbolista nacido en Elche empezó su mensaje indicando que "no sabéis lo que me ha costado escribir estas palabras, pero ha llegado el momento de poner punto final a una de las mejores etapas de mi vida", dijo y añadió que "han sido tres años maravillosos en los que he disfrutado muchísimo. Hemos vivido momentos inolvidables, otros no tan buenos, pero siempre he intentado dar lo mejor de mí y defender este escudo con el máximo compromiso".

En este sentido, Giménez agradeció al club "por darme la oportunidad de volver a sentirme futbolista, de volver a ser feliz dentro de un campo y de devolverme la confianza que todo jugador necesita". De igual manera, no se olvidó de una afición a la que "sólo puedo decirles gracias por todo el cariño que me habéis demostrado dese el primer día. Sé que muchas veces os hicimos sufrir, pero nunca dejasteis de estar a nuestro lado. Tanto en A Malata como a cientos de kilómetros de casa. Vuestro apoyo ha sido incondicional y jamás lo olvidaré".

Así, añadió que "me habría encantado despedirme dejando al club donde se merece estar: en el fútbol profesional. No ha podido ser, pero no tengo ninguna duda de que lo conseguiréis muy pronto, porque esta entidad y esta afición se lo merecen", finalizó el que fuera capitán del equipo verde, antes de agradecer a todos los trabajadores del Racing de Ferrol, un club que "es una familia".