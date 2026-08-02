El Racing de Ferrol va paso a paso hacia el nivel que busca

Imagen del partido jugador por el Racing ante el Villalonga Sara Padín

No solo por el resultado, sino que las sensaciones que el Racing extrae de su primer partido de pretemporada, el que lo enfrentó al Villalonga, son positivas por muchas otras cosas: la intensidad mostrada sobre el terreno de juego, el funcionamiento grupal, el plus dado por los jugadores que van a estar a caballo con el Somozas. “Hay que seguir en esta línea, paso a paso”, fue la valoración hecha por el defensa Edgar Pujol, autor del segundo gol racinguista en el Novo San Pedro.

El zaguero verde cree que lo visto a lo largo de este primer encuentro de la fase de puesta a punto es la línea a seguir “para mejorar en el día a día, tanto individual como colectivamente”. De hecho, es lo que trata de inculcar el entrenador de la escuadra de la ciudad naval, Javi Vázquez, de quien Pujol destaca que “le pone mucha pasión a las cosas. Él vive el fútbol, nos los transmite a nosotros y luego se ve en el terreno de juego, como ha pasado en esta ocasión”.

Incluso, una de las conclusiones que Edgar Pujol saca de la victoria sobre el Villalonga es que “hay muy buen grupo... y eso se refleja en el terreno de juego, donde se ve que nos dejamos el alma por el otro”. Así que, corrigiendo las cosas que todavía no se hacen bien, el defensa racinguista espera ir paso a paso para llegar al nivel que se pretende para la temporada en Primera RFEF.

Refuerzo

La presencia de jugadores que, en principio, van a competir con el Somozas esta temporada –caso del portero Jan Danés: los centrocampistas Joel Tenreiro, Lucas Camba; o el exterior Rubo– también fue otra de las mejores lecturas sacadas por el Racing de su partido ante el Villalonga. Y eso es algo que Edgar Pujol considera que “es una ayuda para nosotros”. De hecho él, que jugó en las canteras de Fútbol Club Barcelona o Real Madrid, recuerda que “es una alegría tremenda para ellos y ojalá puedan seguir ayudándonos a lo largo de toda la temporada dentro del grupo 1 de Primera RFEF”.

Desde este punto de partida, el central racinguista lanza un mensaje a la afición al solicitar “que nos apoyen, que nosotros lo daremos todo para ellos y para la ciudad”. De esta manera, el futbolista hispanodominicano lanza el deseo de que “esperemos que esta sea una temporada bonita”. Después de un par de cursos que se han saldo de una manera negativa, Pujol expone que “vamos dar todo lo que esté en nuestras manos” para así acabar lo más arriba que se pueda.