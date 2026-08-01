Ropero, jugador del Racing de Ferrol: “Este es el lugar en el que tenía ganas de estar”

Ropero, durante su presentación en A Malata Daniel Alexandre

La importancia del proyecto del Racing y la confianza que le trasladó tanto el club como su entrenador fue lo que decantó a Unai Ropero (Vitoria, 2001) a incorporarse al cuadro verde, al que llega en calidad de cedido, pero con opción de compra, por el Alavés. Se trata de una vieja aspiración del club de la ciudad naval –“nos costó convencerlo”, reconoció el presidente racinguista, Manuel Ansede, durante la presentación del atacante– que llega con la intención de dar el salto al fútbol profesional y, de esta manera, seguir creciendo tras pasar por clubes como Eldense o Hércules de Alicante.

Ropero llega al club de la ciudad naval con la intención de aportar al equipo y cumplir los objetivos marcados por la entidad. Para ello espera demostrar la polivalencia que le hace ser capaz de desenvolverse en cualquiera de las posiciones de ataque del cuadro verde “donde más cómodo me siento es detrás del punta, pero siempre que sea dentro del once titular. Jugaré donde el ‘mister’ necesite”.

Grupo

Los primeros días del atacante en la plantilla racinguista le han permitido comprobar que “me he encontrado un grupo humano espectacular, que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día”. Además, el nivel de intensidad que se está viendo en los entrenamientos, sobre todo gracias a la presencia del preparador Javi Vázquez, genera en el atacante un grado de ilusión que, aunque no quiere traducir en una cifra de goles a alcanzar, sí lo convence de que “este es el sitio en el que quiero estar”.

A partir de ya, y tras más de dos semanas de entrenamiento, el delantero –que en su mejor temporada alcanzó la cifra de 19 goles y que viene de anotar seis en su etapa en el Hércules— tendrá la ocasión de demostrar su capacidad en los partidos amistoso que el cuadro verde vaya a jugar. “A todos nos gusta competir”, explica antes de recordar que coincidió en el filial del Alavés con el defensa naronés del Celta Manu Fernández.