Primer test para el nuevo Racing de Ferrol

Javi Vázquez, durante un entrenamiento con el Racing Emilio Cortizas

Poco más de dos semanas después de empezar el trabajo de puesta a punto para la temporada 26/27, y la competición liguera del grupo 1 de Primera RFEF, llega para el Racing Club Ferrol su primer partido de pretemporada, el que con motivo del Trofeo Impernoroeste lo enfrenta al Villalonga esta sábado–20.00 horas, Novo San Pedro–. El equipo ferrolano plasmará por primera vez sobre el terreno de juego lo que ha venido trabajando, así que será la oportunidad de ir comprobando qué tipo de escuadra quiere ser en el presente curso de competición.

Será el estreno del entrenador Javi Vázquez, que esta temporada será el encargado de guiar la nave racinguista. Hasta ahora, la intensidad ha sido su principal argumento, así que más allá de disposiciones tácticas, de estilo de juego y de otros muchos aspectos que lo distinguirán, lo que se espera es ver una formación que pretende ser protagonista con balón en todos lo enfrentamientos que vaya a disputar, sobre todo dentro de la categoría de bronce nacional en la que está el cuadro verde por segundo curso consecutivo.

La idea para este primer encuentro de la fase de preparación del campeonato liguero que empieza en un mes es la de repartir minutos entre los integrantes de la plantilla. Pero el partido será también el del estreno de los nuevos fichajes hechos por el club de la ciudad naval para esta temporada. Así que será la oportunidad de ver en acción al portero Jan Danés; los defensas Ger Nóvoa y Monjonell; los centrocampistas Bernal y Esquerdo; los exteriores Bujan y Ojeda; y los atacantes Arroyo y Ropero.

Enfrente estará una escuadra que esta temporada jugará en Preferente Futgal, tres categorías por debajo de la escuadra de la ciudad naval. Después de empezar hace unos días su trabajo de pretemporada, la escuadra de Sanxenxo, dirigida por Roberto Lázaro, tratará de mostrar los argumentos con los que esta temporada pretenden ser un candidato a estar entre los mejores para opositar al ascenso al grupo gallego de Tercera.