Estreno esperanzador de pretemporada para el Racing de Ferrol (0-3)

El primer once que sacó Javi Vázquez como entrenador del Racing RCF

Tres goles de ventaja reflejan la solvencia con la que el Racing resolvió su primer partido de pretemporada, el que lo enfrentó a un rival claramente inferior como el Villalonga. A pesar de que su plantilla aún no está completa y que a la escuadra de la ciudad naval le faltan muchas horas de trabajo para comportarse de la manera que quiere su nuevo entrenador, Javi Vázquez, el cuadro verde demostró que las primeras sensaciones que emite están siendo muy positivas.

Ni diez minutos tardó el Racing en traducir en el marcador su teórica superioridad –entre los dos contendientes hay tres categorías de diferencia–. El equipo ferrolano, entrenado esta temporada por Javi Vázquez, planteó sobre el terreno de juego un 4-2-3-1, con Ropero como futbolista más adelantado y Arroyo ejerciendo de enganche. Y el primero, precisamente, fue el encargado de estrenar la cuenta goleadora de la formación ferrolana esta pretemporada con un tanto en el que remachó al fondo de la red un paso de Migue Leal desde la derecha.

El cuadro verde, ya en ventaja en el marcador, mantuvo el control del encuentro a pesar de que no fue capaz de generar muchas ocasiones. Tras realizar un cambio en la portería –entró en liza Jan Danés–, el Racing sacó partido de las acciones a balón parado para anotar el segundo tanto gracias al acierto de Edgar Pujol. Así fue como el encuentro llegó al descanso con el resultado bastante encarrilado para la victoria de la escuadra de la ciudad naval.

Cambios

Lejos de que los cambios realizados por los dos conjuntos en el descanso rebajasen el ritmo del choque, lo que provocaron es que el equipo de Javi Vázquez dominase la posesión más de lo que lo había hecho en la primera parte. Y a pesar de que el marcador no se movió en los primeros instantes de la segunda parte, el Racing controló la situación más de lo que lo había hecho hasta entonces.

A medida que fueron pasando los minutos, con el carrusel de sustituciones que se fueron sucediendo –algunos de los futbolistas que habían sido cambiados volvieron a entrenar en el terreno de juego–, el partido fue perdiendo la intensidad que había tenido. Sin embargo, a pesar de ese bajón en el nivel de juego, el cuadro verde amplió su renta en el tramo final del encuentro gracias a un tanto del juvenil Adrián Martínez, que estableció el marcador definitivo. De esta manera, el conjunto de la ciudad naval se coloca en un buen punto de partida para los siguientes duelos.