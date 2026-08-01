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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya tiene horario para su estreno liguero

El cuadro verde empezará el campeonato en el campo del Arenas de Getxo

Juan Quijano
Juan Quijano
01/08/2026 14:21
El once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic
Imagen de un once titular del Racing la temporada pasada
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El debut del Racing en el campeonato liguero 26/27 del grupo 1 de Primera RFEF tendrá lugar el sábado 29 de agosto.

A las 18.30 horas de esa jornada, el equipo ferrolano se enfrentará al Arenas de Getxo en el campo de Fadura.

La jornada inaugural del torneo regular del campeonato de bronce se prolongará durante cuatro días, ya que empezará el viernes 28 y acabará el lunes día 31.

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