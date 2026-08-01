El Racing de Ferrol ya tiene horario para su estreno liguero

Imagen de un once titular del Racing la temporada pasada Alfaquí

El debut del Racing en el campeonato liguero 26/27 del grupo 1 de Primera RFEF tendrá lugar el sábado 29 de agosto.

A las 18.30 horas de esa jornada, el equipo ferrolano se enfrentará al Arenas de Getxo en el campo de Fadura.

La jornada inaugural del torneo regular del campeonato de bronce se prolongará durante cuatro días, ya que empezará el viernes 28 y acabará el lunes día 31.