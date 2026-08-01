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Racing de Ferrol

Adiós al viejo marcador de Fondo Norte en A Malata

Las obras de la cubierta del estadio siguen su avance con la retirada de más elementos

Redacción Ferrol
01/08/2026 12:44
Marcador A Malata
Hasta tres grúas hicieron falta para la retirada del marcador
Daniel Alexandre
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La instalación de la nueva cubierta del estadio de A Malata vivió uno de sus momentos más icónicos este viernes con la retirada de uno de los marcadores que había en esta estructura. 

Las planchas del tejado se han empezado a retirar en la zona de Preferencia, avanzando hasta el Fondo Norte, que ya se ha despojado de la estructura electrónica que en los últimos tiempos ya ni siquiera funcionaba.

Marcador A Malata
Otro momento de la maniobra, con el marcador casi en el suelo ya
Daniel Alexandre

Después le tocará a Tribuna y, finalmente, a Fondo Sur, que perderá también su marcador. Con la nueva cubierta se instalarán dos nuevos, pero, en principio, separados de la estructura para evitar nuevas obras de envergadura cuando haya que sustituirlos en un futuro.

De hecho, parte del problema de los viejos es que estaban incrustados en la techumbre y no era posible cambiarlos sin acometer trabajos de calado como los que se están llevando a cabo en A Malata, comandados por el Concello de Ferrol.

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