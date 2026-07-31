El Racing de Ferrol, un equipo dentro y fuera del campo

Foto de familia de la expedición racinguista RCF

El Racing 26/27 quiere ser un equipo dentro del campo... pero también fuera de él. “Días como el de hoy –por ayer– también ganan partidos”, indició el club ferrolano a través de sus redes sociales para explicar el porqué de la actividad realizada por la plantilla, que transformó su sesión de entrenamiento del pasado jueves en una actividad grupal con la que trató de construir lazos entre los miembros de cara a la temporada que se avecina dentro del grupo 1 de Primera RFEF.

Los jugadores del Racing, durante el campus del Club de Campo

Una ruta por los montes de Brión, una visita a la ermita de chamorro, una parada para ver el desarrollo del campus del Club de Campo –entidad que ejerce de filial en las categorías de base– y un churrasco en las instalaciones de Pazos-Serantes fue el menú de una jornada que, más allá de lo estrictamente futbolístico, representa la manera, tal y como se recordó desde la entidad de la ciudad naval al final del día, “‘¡de hacer ciudad, hacer club y, sobre todo, hacer equipo!”.

Ger Nóvoa ejerció de maestro churrasquero RCF

De esta manera, el Racing pretende ser una piña no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera de él para, de esta forma, mejorar esta temporada los resultados con respecto a los dos últimos cursos que se han vivido.