Las entradas para ver el duelo del Racing de Ferrol frente al Villalonga, a cinco euros

Villalonga y Racing ya se enfrentaron la pasada pretemporada EC

Cinco euros será el precio que tengan las entradas para presenciar el partido que este sábado enfrenta al Racing con el Villalonga, correspondiente al Trofeo Impernoroeste.

Esta encuentro, que se disputará a partir de las 20.00 horas en el Novo San Pedro de esta parroquia de Sanxenxo, será el primer choque de pretemporada que juegue el cuadro verde que dirige Javi Vázquez.