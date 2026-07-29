Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Las entradas para ver el duelo del Racing de Ferrol frente al Villalonga, a cinco euros

El encuentro, que se disputará el sábado a las 20.00 horas, será el primero que el cuadro verde juegue en pretemporada

Juan Quijano
Juan Quijano
29/07/2026 22:25
Villalonga y Racing ya se enfrentaron la pasada pretemporada
Villalonga y Racing ya se enfrentaron la pasada pretemporada
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cinco euros será el precio que tengan las entradas para presenciar el partido que este sábado enfrenta al Racing con el Villalonga, correspondiente al Trofeo Impernoroeste.

Esta encuentro, que se disputará a partir de las 20.00 horas en el Novo San Pedro de esta parroquia de Sanxenxo, será el primer choque de pretemporada que juegue el cuadro verde que dirige Javi Vázquez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620