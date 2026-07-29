Racing de Ferrol
Las entradas para ver el duelo del Racing de Ferrol frente al Villalonga, a cinco euros
El encuentro, que se disputará el sábado a las 20.00 horas, será el primero que el cuadro verde juegue en pretemporada
Cinco euros será el precio que tengan las entradas para presenciar el partido que este sábado enfrenta al Racing con el Villalonga, correspondiente al Trofeo Impernoroeste.
Esta encuentro, que se disputará a partir de las 20.00 horas en el Novo San Pedro de esta parroquia de Sanxenxo, será el primer choque de pretemporada que juegue el cuadro verde que dirige Javi Vázquez.