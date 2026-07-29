Arroyo, jugador del Racing de Ferrol: "Me siento cómodo en varias posiciones... siempre que sea para ayudar al equipo"

Imagen de la presentación de Roberto Arroyo Emilio Cortizas

No se lo tuvo que pensar mucho Roberto Arroyo (Valladolid, 2003) para aceptar la propuesta del Racing en cuanto la tuvo encima de la mesa. Entre las recomendaciones que le realizaron antiguos compañeros, directivos y gente de fútbol con la que mantiene buena relación, y lo que conocía de un club al que ya se ha enfrentado en varias ocasiones, el atacante no dudó en aceptar la oferta realizada por la entidad verde.

Arroyo, formado en la cantera del Valladolid –con cuyo primer equipo llegó a debutar en Primera– y que jugó las dos últimas temporadas en el Osasuna Promesas, además de estar un curso por el Ibiza, con el que se enfrentó dos veces al cuadro ferrolano el curso anterior, llega para aportar su polivalencia al ataque de la escuadra de la ciudad naval. “Me siento cómodo en varias posiciones, de extremo, de delantero, dependiendo del modelo de juego y de cómo plantee las cosas el rival”, apunta el futbolista antes de recalcar que “lo que sea con tal de ayudar al equipo a conseguir ganar”.

Sensaciones

A nivel personal, el vallisoletano espera que esta etapa le permita dar el salto al fútbol profesional y asentarse en él. “El fútbol es un sube y baja... pero hay que seguir trabajando para mantenerse en él”, recuerda el jugador que, tal y como recordó en su presentación el presidente del Racing, Manuel Ansede, “tiene una gran disciplina y esto le hace trabajar de una manera táctica”.

Por ahora, sus primeros días a las órdenes de Javi Vázquez han resultado muy satisfactorios. “Estoy encantado”, resume Arroyo antes de destacar la “familiaridad y hospitalidad” que se ha encontrado dentro del club y en sus trabajadores, lo que le hace sentirse “como en casa”.

Además, tras sus primeros días de trabajo a las órdenes del técnico madrileño, el futbolista castellanoleonés explica que “no tengo ninguna queja. El ‘míster’ es una persona seria, que trabaja con intensidad... y eso la verdad es algo que me ha encantado”.