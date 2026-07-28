5.000 motivos de ilusión para el Racing de Ferrol

El apooyo de la afición racinguista volverá a ser clave Jorge Meis

Aunque las dos últimas temporadas se han saldado de manera negativa para el Racing, su afición se mantiene fiel al lado del equipo. Solo así se explica que en la recta final de la primera fase de la campaña ‘Io que nos une’, la destinada a las renovaciones de los más de ocho mil abonados que el club de la ciudad naval tuvo la temporada pasada, ya sean alrededor de cinco mil los afiliados de la entidad de la ciudad naval que han garantizado su presencia este curso.

De esta manera, la entidad de la urbe local encara la última semana de la fase de renovaciones con la intención de que esta cifra aumente lo máximo posible. Será la forma de acercarse lo más que se pueda al número de la temporada pasada e, incluso, a los 9.000 en los que está estipulado el tope de socios para, de esta manera, hacer que la afición pueda ser un factor clave `para que la temporada se resuelva de una manera exitosa-.

Trámites

Este trámite puede hacerse tanto de manera presencial –en las oficinas que el club ferrolano tiene en el campo de A Malata hasta mañana jueves de 10.30 a 16.30 horas y el viernes entre 10.30 y 13.30– como de manera online –a través del enlace ubicado en la web oficial del club–. El carnet renovado digitalmente debe ser descargado por el abonado siguiendo las indicaciones enviadas al correo electrónico en el momento de la compra después del 11 de agosto, cuando finalice la fase de cambio de localidad. Los carnets físicos no se enviarán a los abonados que hayan realizado su compra online y deberán ser recogidos en las oficinas de A Malata una vez que finalice la fase de cambio de localidad, aunque se recomienda a los abonados que lo hagan después del inicio del campeonato liguero.

A partir del próximo lunes, y hasta el 8 de agosto, empezará la segunda fase de la campaña, destinada a realizar cambios de localidad –que siempre se realizarán en la misma grada o, en caso de mejora, a una grada de precio superior, teniendo el abonado que pagar la diferencia de precio (si el socio desea realizar un cambio a una grada de inferior precio podrá hacerlo, pero el club no devolverá la diferencia de precio). Todos los afiliados que deseen cambiar su localidad deben haber renovado su abono previamente y entregarlo a la hora de realizar la tramitación.

A partir del día 10 de agosto se procederá a tramitar nuevas altas, proceso con el que finalizará una campaña de socios con la que se pretende demostrar que la afición racinguista está llamada a marcar diferencias para que el cuadro verde acabe lo más arriba posible en la tabla clasificatoria.