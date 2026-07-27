Ger Nóvoa, jugador del Racing de Ferrol: "Imos deixarnos a vida no campo"
El central ourensano confía en la calidad de la plantilla para poder pelear por el ascenso
"Imos deixarnos a vida e esforzarnos ao máximo porque iso é o que nos da de comer. Estamos traballando para que a temporada se dé da mellor maneira posible", así de contundente fue un Ger Nóvoa, que fue presentado como nuevo jugador de un Racing de Ferrol que no se marca otro objetivo que no sea el ascenso a Segunda División. Tanto el club como los jugadores que conforman la plantilla, "imos dalo todo no campo, pero hai que ir paso a paso".
Eso sí, la ilusión que provoca su llegada es notoria, tanto en la afición como en la entidad de A Malata pues, como dijo el presidente Manuel Ansede, "Ger era un vieja aspiración. Desde el primer momento estuvo en nuestro radar para reforzar el equipo y por fin se ha dado la situación. Es un jugador que ha demostrado su capacidad y tiene mucha experiencia", indicó, añadiendo que "además es una futbolista gallego que tenía muchas ganas de estar en Galicia otra vez. Ese arraigo nos va a dar mucho porque va a servir para potenciar nuestra identidad".
Precisamente, el propio Nóvoa reconoció que "a decisión de vir foi moi fácil de tomar porque, como dixo o presi, sempre fun moi caseiro e quería volver a casa. Apareceu a opción do Racing, que tiña un proxecto que me chamaba moito a atención, e aquí estamos. Seguro que todo sae como queremos". Con todo, eso no fue lo único que influyó en su llegada, sino también su amistad con el director de fútbol, un Álex Vázquez que "é un amigo. É unha persoa moi importante na miña vida futbolística, e iso influiu un pouco tamén en que eu estea aquí".
Pero no sólo él lo acogió con los brazos abiertos, sino también "a cidade e o club. Estiven estes días coa miña parella visitando Ferrol e estanos encantando. En canto ao club, as instalacións son espectaculares. Tanto os vestiarios como o ximnasio e o estadio, que é precioso. Ademais, seguro que coa renovación aínda queda mellor. E tampouco podo olvidarme dos compañeiros, que tamén me acolleron moi ben. Estou moi feliz e contento por estar aquí".
Máximo esfuerzo
De igual manera, el de Xinzo de Limia también habló sobre su entrenador Javi Vázquez, al que considera "unha persoa moi enérxica e con moitas ganas. Quere chegar a un alto nivel e nós tamén, así que fixo que o imos conseguir. Ogallá podamos logralo este ano mesmo. De momento, as dinámicas dos entrenamentos están indo moi ben porque a xente ten moitas ganas e iso é moi importante porque durante a tempada vai darnos moito. Así que polo momento estou encantado".
Ger también comentó que espera luchar por el ascenso, algo que estuvo a punto de lograr la pasada campaña con la Ponferradina, pero "perdimos a final do playoff. Por iso négome a chegar a outra final e perdela. Quero ter un mellor final. Estamos traballando para que todo se dé da mellor maneira posible e imos deixarnos a vida e esforzarnos ao máximo". No obstante, también pidió rebajar la euforia, puesto que "hai que ir pasiño a pasiño, sen saltarnos ningún. Seguro que con esforzo e traballo todo chega".
El primer paso será este sábado frente al Villalonga (20.00 horas), que será su primer rival en esta pretemporada. Esa situación provoca que todos los jugadores "teñamos moitas ganas de que chegue ese día. Todos queremos xogar porque é onde se ven as cousas. É certo que entrenar está moi ben, pero onde máis disfrutas é nun partido. Temos moitas ganas de que todos vexan xa ao equipo".
Por último, el central animó a todos a que se desplacen hasta Vilalonga y que renueven su abono, pues "seguro que imos facer cousas moi boas. Necesitamos o voso apoio. Podo asegurarvos que lle imos poñer moitas ganas. Ogallá sexa un bo ano".
Esas palabras las recogió Manuel Ansede, que apuntó que "seguro que será así. Creemos en este proyecto más que nunca. Estamos en una fase crucial para el club con las infraestructuras de lo que será el nuevo Racing, como son la ciudad deportiva, que es una realidad a pesar de los retrasos por las condiciones meteorológicas, y el cambio de cubierta. Ya se quitó el voladizo de Preferencia y todo va a buen ritmo. Seguro que será una gran temporada", finalizó.