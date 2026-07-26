Lucas Camba se une al proyecto del Racing de Ferrol

Lucas Camba, con el Alondras Cedida

El Racing de Ferrol continúa apostando por el talento joven y gallego. Una mezcla que no sólo le beneficia a él, sino también al Somozas, club con el que tiene un acuerdo de filialidad. En esta ocasión, la dirección de fútbol racinguista puso sus ojos en Lucas Camba (Pontevedra, 2005), un joven futbolista que ve la oportunidad perfecta para seguir creciendo.

Este mediapunta, formado en las categorías inferiores del Celta de Vigo, llega procedente del Alondras para dar un paso más en su corta carrera. Por eso decidió apostar por el proyecto que le plantea el conjunto ferrolano, con el que realizará la pretemporada y será un asiduo de los entrenamientos. Eso sí, principalmente jugará con el conjunto somocense para ir cogiendo rodaje y aclimatándose a su nuevo club.

De acuerdo con el club, Camba destaca "por su capacidad para desenvolverse entre líneas, su criterio en la asociación y una notable presencia física para su demarcación", indican y añaden que el mediapunta pontevedrés "combina visión de juego, inteligencia para interpretar los espacios y capacidad para generar ventajas en la zona de tres cuartos, cualidades que le convierten en un futbolista con un importante margen de crecimiento y un perfil muy interesante para seguir desarrollando su potencial".

Esta llegada refuerza la apuesta por el talento joven y autonómico que quiere hacer el Racing para seguir creciendo y potenciando a jóvenes futbolistas que tiene mucha proyección y pueden crecer bajo la batuta verde en un gran club como es el Somozas. En esta situación también se encuentran Jan Danés, Rubo y Joel Tenreiro, que también se están ejercitando con el primer equipo del Racing, pero jugarán con el cuadro dirigido por Stili.

Este cuarteto está convocado este lunes para la presentación del conjunto somocense. De igual manera, también estarán presentes Iago Estévez, Hugo López, Joel Ferreira y Marcos Díaz, cuatro futbolistas que afrontan su primera temporada en categoría sénior tras completar su etapa formativa el club racinguista. Quien también intentará hacerse un hueco en el equipo que juega en el Manuel Candocia es Iker Paredes, un canterano verde que ya está trabajando a las órdenes de Javi Vázquez y dejando muy buenas sensaciones.

Precisamente, tanto el preparador madrileño como el resto de su cuerpo técnico, así como la dirección de fútbol, estarán muy pendientes de la evolución de todos estos futbolistas, pues están convencidos de que les pueden dar mucha alegrías en un futuro no muy lejano.