Ekain Azuke abandona el Racing de Ferrol 

Ekain Azuke disputó su último partido con el Racing ante el Unionistas de Salamanca Alfaquí

Hay un dicho en el fútbol que dice que para que unos lleguen, otros tienen que salir. En este caso, el día comenzó con la llegada de Dani Ojeda para reforzar las bandas del Racing de Ferrol y se cierra con la marcha de otro futbolista que puede actuar tanto en esa posición como de delantero, Ekain Azkune.

El joven futbolista gipuzkoano, que recaló en el equipo en el mercado invernal procedente del Ried, y el club de la ciudad naval llegaron a un acuerdo para poner fin a su vinculación contractual. En tierras ferrolanas, el atacante no encontró la continuidad necesaria para seguir con su carrera profesional en el conjunto verde. De hecho, apenas disputó diez encuentros, siendo titular en dos de ellos, para acumular un total de 253 minutos en los que no consiguió estrenar su cuenta goleadora.

Desde la entidad agradecieron a Azkune "su trabajo y la buena actitud mostrada desde su llegada al club, deseándole el mayor de los éxitos, tanto en el ámbito deportivo como en el personal, para la nueva etapa que ahora emprende".

Tras su marcha del Racing todo parece indicar que se unirá a las filas del Real Unión, que será rival del cuadro de A Malata en el grupo 1 de la Primera Federación. El primer partido entre ambas escuadras está previsto para el 13 de septiembre en su antiguo estadio, mientras que el segundo será el 28 de marzo.