Dani Ojeda, un refuerzo de lujo para el Racing de Ferrol

Dani Ojeda, durante su etapa en el Huesca Cedida

El Racing de Ferrol tiene claro que tiene que hacer todo lo necesario para regresar al fútbol profesional. Por eso, está buscando las mejores opciones en el mercado para formar un equipo competitivo que pelee durante todos los encuentros. Así, quiere futbolistas que mezclen juventud y desparpajo, con otros que aporten esa experiencia necesaria. Por ello, ahora el conjunto verde apostó por la llegada de Dani Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 1994), un futbolista diferencial que ya sabe lo que es jugar en el fútbol profesional y que puede dar muchas alegrías.

El canario, que se desempeña como extremo, recala en la ciudad naval después de haber terminado su contrato con el Huesca, equipo en el que militó la pasada campaña, en la que terminó descendiendo a Primera Federación. Ahora quiere resarcirse con la elástica verde y volver a la división de plata del fútbol español como sea. Con el conjunto oscense disputó 28 partidos, en los que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

Ese fue su último capítulo en una carrera deportiva que empezó en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. En el equipo de su tierra destacó mucho, lo que atrajo la atención de varios clubes. Primero se marchó al Lorca, antes de recalar en el Granada, Albacete Balompié, Leganés, Alcorcón, Ponferradina o Burgos, su último conjunto antes de ir al Huesca. En total, el canario acumula casi 300 partidos oficiales y 17.700 minutos entre las principales categorías del fútbol español.

Desde el Racing indicaron que con esta llegada "se incorpora un perfil contrastado, capaz de desenvolverse en diferentes posiciones del ataque. Un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel, que aportará profundidad, movilidad y fundamentos ofensivos a la plantilla".

De igual manera, destacaron que se trata de un futbolista "que juega en banda, aunque con recursos para actuar en cualquiera de las posiciones de ataque. Ojeda cuenta con capacidad para adaptarse a distintos escenarios de partido. Puede ofrecer amplitud desde las bandas, aparecer entre líneas o acercarse al área para finalizar las jugadas. Su movilidad, capacidad para asociarse y facilidad para atacar los espacios le permiten ofrecer diferentes soluciones en los últimos metros".

"Hola a todos. Soy Dani Ojeda, quería felicitaros a todos el Día de Galicia, nos vemos pronto en A Malata. ¡Opa Racing!", indicó el futbolista en su primera intervención como jugador racinguista.