Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Dani Ojeda, un refuerzo de lujo para el Racing de Ferrol

El extremo militó la pasada temporada en Segunda División con el Huesca

Iago Couce
Iago Couce
25/07/2026 11:06
Dani Ojeda, durante su etapa en el Huesca
Dani Ojeda, durante su etapa en el Huesca
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Racing de Ferrol tiene claro que tiene que hacer todo lo necesario para regresar al fútbol profesional. Por eso, está buscando las mejores opciones en el mercado para formar un equipo competitivo que pelee durante todos los encuentros. Así, quiere futbolistas que mezclen juventud y desparpajo, con otros que aporten esa experiencia necesaria. Por ello, ahora el conjunto verde apostó por la llegada de Dani Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 1994), un futbolista diferencial que ya sabe lo que es jugar en el fútbol profesional y que puede dar muchas alegrías.

El canario, que se desempeña como extremo, recala en la ciudad naval después de haber terminado su contrato con el Huesca, equipo en el que militó la pasada campaña, en la que terminó descendiendo a Primera Federación. Ahora quiere resarcirse con la elástica verde y volver a la división de plata del fútbol español como sea. Con el conjunto oscense disputó 28 partidos, en los que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

Ese fue su último capítulo en una carrera deportiva que empezó en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. En el equipo de su tierra destacó mucho, lo que atrajo la atención de varios clubes. Primero se marchó al Lorca, antes de recalar en el Granada, Albacete Balompié, Leganés, Alcorcón, Ponferradina o Burgos, su último conjunto antes de ir al Huesca. En total, el canario acumula casi 300 partidos oficiales y 17.700 minutos entre las principales categorías del fútbol español.

Desde el Racing indicaron que con esta llegada "se incorpora un perfil contrastado, capaz de desenvolverse en diferentes posiciones del ataque. Un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel, que aportará profundidad, movilidad y fundamentos ofensivos a la plantilla".

De igual manera, destacaron que se trata de un futbolista "que juega en banda, aunque con recursos para actuar en cualquiera de las posiciones de ataque. Ojeda cuenta con capacidad para adaptarse a distintos escenarios de partido. Puede ofrecer amplitud desde las bandasaparecer entre líneas o acercarse al área para finalizar las jugadas. Su movilidad, capacidad para asociarse y facilidad para atacar los espacios le permiten ofrecer diferentes soluciones en los últimos metros".

"Hola a todos. Soy Dani Ojeda, quería felicitaros a todos el Día de Galicia, nos vemos pronto en A Malata. ¡Opa Racing!", indicó el futbolista en su primera intervención como jugador racinguista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620