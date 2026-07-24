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Racing de Ferrol

El hijo pródigo vuelve a casa: Bernal regresa al Racing de Ferrol

El de Muniesa, que rescindió hace dos días con el Sporting, regresa a un equipo en el que exhibió su mejor versión

Iago Couce
Iago Couce
24/07/2026 10:38
Jesús Bernal, durante su anterior época en el Racing de Ferrol
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Después de muchos días de espera, esta ha terminado. Jesús Bernal regresa a su casa, vuelve a un Racing de Ferrol en el que vivió su mejor época como futbolista. El aragonés regresa así a un club que siente como propio después de rescindir su contrato con el Sporting de Gijón hace unos días.

Fueron muchos días de negociaciones y conversaciones con el cuadro asturiano para que el de Muniesa se pudiese enfundar otra vez la elástica verde, aquella con la que logró un ascenso a Segunda División que todavía es recordado. Ahora recala nuevamente en el conjunto de la ciudad naval para volver a conseguirlo.

La forma de jugar de Bernal es de sobra conocida por todo el racinguismo, pero no está de más recordarla. Como apuntó el club, se caracteriza por ser "un mediocentro con enormes cualidades tácticas, generoso en el esfuerzo y con un extraordinario sentido del juego colectivo. En su anterior etapa en Ferrol destacó como un jugador inteligente a la hora de ocupar espacios, con gran capacidad para recuperar balones y un acertado criterio en la distribución del juego. Un futbolista, en definitiva, capaz de aportar equilibrio al equipo tanto en fase defensiva como ofensiva".

Su vuelta, como indicó el Racing, "no solo supone incorporar de nuevo a un centrocampista capaz de aportar equilibrio, personalidad y un elevado rendimiento en el eje del equipo, sino que trae de regreso a "uno de los nuestros". Hay fichajes que saben a hogar. Bienvenido de nuevo, Jesús. A Malata vuelve a ser la tuya.

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