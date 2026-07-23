Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Queremos crear un vínculo con la afición, el club y la ciudad"

Javi Vázquez, durante un entrenamiento con el Racing Emilio Cortizas

Después de varias semanas ya en Ferrol, con dos de ellas muy intensas por culpa de la pretemporada, Javi Vázquez se sometió a las preguntas de una afición racinguista que, aunque espera que lleguen más fichajes para que se desborde, la ilusión está encantada con él y con su forma de ver y comunicar las cosas.

El preparador madrileño contestó a todas y cada una de las cuestiones que le plantearon una parroquia racinguista que está ávida de noticias. Para Vázquez, estos primeros días al frente del Racing están “siendo espectaculares. Estamos muy felices y muy ilusiones y a falta de los fichajes que nos faltan para completar la plantilla, los primeros días están siendo prácticamente perfectos. El nivel de intensidad del equipo está siendo muy bueno. A nivel de cohesión estamos haciendo cosas para crear vínculos”, indicó y añadió que “todos los jugadores, tantos los del primer equipo como los del filial y juvenil me están sorprendiendo. De momento está yendo todo genial, pero todavía estamos empezando”.

Precisamente, también habló sobre esa importancia de la cantera, dejando claro que apuesta por ella. En este sentido, aseguró que “me considero un entrenador valiente y si los jugadores de la cantera dan el nivel suficiente e incluso en momentos dados están por encima de un futbolista del primer equipo no tengo ningún problema en que jueguen. Todos los años hemos hecho debutar a alguno. Tenemos a muchos haciendo la pretemporada y espero y deseo que durante el año sigan subiendo para completar durante las semanas de entrenamiento y de ayudar”.

Pertenencia

Asimismo, Vázquez también comentó que para él es muy importante “crear un vínculo tanto con la ciudad, como con el club y con la afición. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando en esta pretemporada. Queremos hacer el mayor número de dinámicas grupales para conseguir esa unión con esos tres elementos porque cuando además de los futbolístico, incorporas elementos emocionales como querer ganar por una afición por la que sientes un cariño especial, acaba siendo determinante”.

Precisamente, él también quiere ese arraigo con la ciudad aunque su trabajo “no me lo permita mucho –dice entre risas–. Quiero disfrutar mucho de Ferrol como ciudad y de sus alrededores. Ojalá pueda estar mucho tiempo aquí”.

De igual manera, volvió a incidir en esa importancia de crear una conexión con la ciudad y el club, algo en lo que “los entrenadores tenemos esa gran responsabilidad para que los jugadores representen con orgullo el escudo que portan en el pecho. Es una de las cosas que más valoro a la hora de firmar con un club. A mí me gusta mucho que los clubes tengan una afición potente y es una de las cosas que más me llaman”, apuntó y añadió que ese fue uno de los motivos por los que quiso fichar por el Racing, ya que tiene “una gran masa social. Además es un club histórico, con ambición y con un sueño de construir algo fuerte y potente de cara al futuro como es el estar en el fútbol profesional. Al final, sus valores están muy vinculados con lo que yo soy como persona y con lo quiero llegar a ser como entrenador. Es un orgullo ser el entrenador del Racing”.

Equipo valiente

De igual manera, el técnico madrileño, aunque insistió en que faltan que lleguen más fichajes, anunció la forma en la que van a jugar y cuáles son los objetivos que se plantea para este año. En primer lugar, indicó que “quiero que seamos un equipo valiente con balón y que alterne maneras distintas para llegar al campo contrario. Después, defensivamente quiero que intentemos recuperar el balón lo más rápido posible, pero que también seamos capaces de defender en bloques bajos y medios y a partir de ahí ser capaces de ser verticales en transición”.

Para conseguir eso, Javi Vázquez explicó que “partiremos de una estructura 4-2-3-1, pero seremos más que eso. Quiero que seamos un equipo rico a nivel ofensivo, con mucho automatismo, con mucha movilidad y dinamismo dentro del campo, así que ese modelo de juego se va a ver pocas veces de forma estática”.

En cuanto a las metas de la plantilla, el preparador madrileño recalcó que quiere que sus futbolistas “dominen diferentes registros tanto en ataque como en defensa. Quiero que podamos defender diferentes maneras en la que los equipos nos ataquen, que podamos atacar de diferentes maneras y sobre todo un equipo que sea vertical, intenso en transiciones, que domine el balón parado y un equipo que transmita. Queremos que todos los racinguistas se sientan orgullosos de su equipo”.