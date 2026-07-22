Jesús Bernal rescinde con el Sporting y se acerca al Racing de Ferrol

Jesús Bernal, duranta su etapa en el Sporting de Gijón Sporting de Gijón

Se aproximan horas muy importantes en el Racing de Ferrol, sobre todo después de la gran noticia que todo el racinguismo esperaba. Y es que el Sporting de Gijón indicó, en un escueto comunicado, “la resolución contractual de Jesús Bernal. Bernal, que se incorporó al club en el verano de 2024, finaliza su etapa como rojiblanco tras haber disputado 31 encuentros oficiales entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey”.

Este anuncio, sin duda, es la novedad más importante de la semana en materia del club verde, pues llevaban muchos días trabajando para incorporar a un futbolista que fue clave en el ascenso a Segunda División y a esa primera temporada mágica en la categoría de plata. El gran problema que había para que el Sporting y el jugador nacido en Muniesa (Teruel) era por el dinero del contrato, pues todavía le quedaba por cobrar una parte que no quería perdonar.

Además, la formación asturiana estaba esperando que llegase alguna oferta por él y así sacar rédito a su marcha. Con todo, se impuso el deseo del futbolista de dejar Gijón con la carta de libertad y así poder estar un poco más cerca de regresar a Ferrol, un lugar que no ha dejado de visitar, sobre todo este último verano.

Asimismo, el equipo sportinguista también gana con su salida, pues libera masa salarial y así podrá fichar a más jugadores para su nuevo proyecto en la categoría de plata del fútbol español, una división que pretende abandonar lo antes posible.

En el caso de consumarse la llegada del turolense, el mediocentro del Racing estaría formado por el propio Bernal, Fabio González y Vicente Esquerdo, que parece que recibirá el alta médica en la primera semana de agosto. A partir de ahí, sería el turno de Javi Vázquez de encajar todas las piezas para que la maquinaria verde esté perfectamente engrasada y le pueda dar muchas alegrías a una afición que está falta de ellas después de dos temporadas marcadas por las decepciones.